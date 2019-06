Eurómilliókkal szálltak be magyar cégekbe tavaly - Itt vannak a friss számok

A magyarországi kockázati tőkebefektetők által végrehajtott tőkebefektetések 23 százalékkal, míg az itteni cégek által fogadott tőke 141 százalékkal haladta meg a 2017-es értéket. A két szám közti jelentős eltérés alapján 2018-ban a külföldi kockázati tőkebefektetők aktivitása is nőtt.Tavaly 337 millió euró értékben gyűjtöttek a magyarországi alapok friss forrást a jövőbeli befektetéseik finanszírozására, ami lényegesen meghaladja a már 2017-es évben is jelentős 236 millió eurós összeget. A forrás 76 százaléka a kelet-közép-európai régióból, 15 százalék az Egyesült Államokból, 3 százalék Franciaország és Benelux államokból származik, a fennmaradó 6 százalék eredete ismeretlen.Tavaly a magyar befektetők által végrehajtott befektetések átlagos értéke 350 ezer euró volt, 37 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben. Az átlagos tranzakciós méret mind a magvető, mint a start-up fázisban csökkent 34, illetve 33 százalékkal. Az előző évhez hasonlóan a legtöbb tranzakció 2018-ban is a magvető vállalkozásoknál történt, a 189 bejelentett tranzakcióból 154 ebben a szakaszban történt. A magyarországi vállalkozásokba fektetett tőke átlagos értéke ennél magasabb, 1,8 millió euró volt, ami 31 százalékkal több, mint az előző évben - közölték.A magyar befektetők által végrehajtott befektetések darabszámát tekintve több mint fele, összértékét tekintve közel kétharmada két szektorba, az informatika-kommunikáció-távközlés (ICT), illetve, illetve a fogyasztói termékek és szolgáltatások szektorába érkezett. Az átlag tranzakció értékét vizsgálva a vegyipar és az ICT került ki győztesként, előbbiben 622 ezer euró, utóbbiban 544 ezer euró volt az átlagos befektetett összeg.A piaci statisztikák szerint is ez a két iparág bizonyult a legaktívabbnak, azonban a befektetések összértékét tekintve már 91 százalékban ehhez a két szektorhoz kötődtek az ügyletek, ami azt mutatja, hogy a külföldi befektetések szinte kizárólag ebben a két szektorban realizálódtak.