Íme a történelem legdrágább alkotásai: a női aktok vezetik a mezőnyt

A Global Art Market adatai alapjána világpiacon több mint 157 millió dolláros áron. A női aktot ábrázoló festmény ezzel megelőzte Picasso 1905-ös, "Fillette à la corbeille fleurie" című alkotását, amely 115 millió dollárért kelt el. Az idei első félévben értékesített 10 legdrágább alkotást az alábbi táblázat tartalmazza:

Bár Modigliani festménye volt a legdrágábban eladott az első félévben,, ha azt vesszük alapul, hogy összesen mennyiért vették meg a műveit. Picasso messze veri a mezőnyt több mint 600 millió dollár értékben eladott műveivel júniusig bezárólag, őt Monet, majd Warhol követi a dobogós helyeken.

A tanulmány szerzői összegyűjtötték azt is, hogy kik voltak azok a művészek, akiknek az alkotásai 100 millió dollár feletti értékben keltek el eddig az ismert adatok alapján. Ezt. Az első háromban ott van Picasso és Modigliani is, az utóbbi két művésznek több alkotása is felkerült a legdrágábban eladottak közé. További érdekesség, hogy a lenti listán az első helyeken több híres, női alakot vagy aktot ábrázoló mű is van.

Az egymillió dollár fölötti vásárlások háromnegyede a múzeumok számlájára írható, A trend az új múzeumok megnyitásával magyarázható.

Az aukciókon több mint 100 millió dollár fölött értékesített 15 műalkotás egy kivételével mind New Yorkban kelt el.

Az aukciós piacot a 20. századi képzőművészeti alkotások uralják, a kalapács alá kerülő tételek négyötödét adják. Különösen az 1900-1940 közötti művek iránt nagy a kereslet.

A tanulmány további fontosabb megállapításai: