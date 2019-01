Jön a következő válság? Biztonságosabb befektetést keresnek a magyar gazdagok

4800 milliárd forint felett a vagyon

112 millió forintra nőtt az átlagvagyon

Újabb jelentős vagyongyarapodást könyvelhetett el tavaly a privátbanki szektor, miután. Ebben szerepet játszik az is, hogy idén a Takarékbank is privátbanki ügyfélként pozícionálta kiemelt ügyfeleit, így a kezelt vagyon és az ügyfélszámla is itt jelenik meg a prémium banki felmérés helyett. Ha kivennénk a Takarékbank számait, akkor a kezelt vagyon így is több mint 13%-os növekedést mutatna a 4800 milliárd forintot meghaladó vagyonszinttel. A vagyonhoz hasonlóan

Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig tavaly az egy számlára eső átlagvagyon már meghaladta a 112 millió forintot.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is.Ez azt jelenti, hogy egy év alatt átlagban 10 millió forinttal nőtt a privátbanki számlákon lévő pénz, hat év alatt kis túlzással duplázódott.

a Bank Gutmanné a legnagyobb 320 millióval, ezt követően

az UniCredit, az MKB és a K&H holtversenyben van a második helyen 100 milliós limittel.

Az idei első félévben a szolgáltatók közül. A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje változatlan, továbbra isA legalacsonyabb belépési összeghatárok között a Generali 10 milliós belépési határa után a Takarékbanké a második legalacsonyabb 20 millióval., mögötte a HOLD Alapkezelő a második 255 millióval, de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Raiffeisen ügyfelei is.

Az ügyfélszámlák a 2017-es visszaesés után tavaly látványosan erőre kaptak,, félév alatt pedig 2%-os bővülésnek felel meg. A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy egyre zsugorodik a piac az új ügyfelek bevonását tekintve, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát egyre kevesebb ügyfélszámlán koncentrálódik egyre több vagyon (ezt bizonyítja az átlagvagyon alakulása is., ami közel 15%-os bővülés. Az UniCredit után a Budapest Bank mutatta fel egy év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában közel 12%-os bővüléssel, ezt követően a Raiffeisen került a harmadik helyre közel 5%-kal.Voltak olyan szolgáltatók, amelyeknél tavaly csökkent az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben az Equilornál és a Generalinál több mint 13%-kal, majd az SPB-nél több mint 9%-kal. Rajtuk kívül az Ersténél, az MKB-nál és a Holdnál is csökkenést lehetett látni.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli közel 1700 milliárd forinttal, a második helyen a gyors vagyonnövekedés eredményeképp az MKB privátbankja áll 545 milliárddal, a Raiffeisen privátbankja pedig lecsúszott a harmadik helyre 529 milliárd forintnyi kezelt vagyonával.

A számlaadatokénál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban, 2, ahol 2017 év végi 172 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 245 milliárdra növelni, ami több mint 40%-os bővülés. Az UniCredit privátbankja mögöttközel 29%-kal,több mint 14%-kal. Éves összevetésben egyébként több olyan szolgáltató is van a piacon, amely 10% feletti vagyonnövekedéssel büszkélkedhet.

Az adatok szerint, a legtöbb ügyfélszámlával az equiloros privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként közel 174-gyel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a Generalinál vannak, ahol átlagosan 52 ügyfél jut egy tanácsadóra.Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 4600 milliárd forintos vagyonért 389 privátbankár felel szektorszinten. Igaz, a tanácsadókra jutó átlagos ügyfélszámlaszám valamelyest csökken, ami annak köszönhető, hogy bár kis mértékben, de nő a privátbankárok száma szektorszinten.A bankárok számát tekintve, ezt követi az OTP, majd a Budapest Bank 6 és 5 privátbankárral. Tavaly nem nagyon voltak jelentősebb csökkenések a privátbankárok számát tekintve az egyes szolgáltatóknál, egyedül az Ersténél, a Concorde-nál és az Equilornál csökkent egy fővel az állomány.

December végén arányuk 64%-ot tett ki, bár ebben nyilván szerepet játszik az is, hogy a szolgáltatók többségénél eleve nem is lehet privátbanki ügyfél az, akinek nincs ekkora vagyona. Jelenleg a piacon hat olyan szolgáltató van, amelynél 50 millió forintos vagyon alatt is privátbanki ügyfél lehet valaki. Ettől persze még igaz, hogy az egyes ügyfelek kezében egyre nagyobb vagyon halmozódik fel (ezt bizonyítja az egy ügyfélre eső vagyon nagysága is, amiről korábban már szó esett). Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák csupán 40%-án van 50 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

Klikk a képre!

Ahogy szektorszinten, úgy a legnagyobb szolgáltatók kezében lévő vagyon is folyamatosan nő,, a teljes piaci vagyonnak 35%-át az OTP, 11-11%-át a Raiffeisen és az MKB, 10%-át az Erste, 7%-át pedig a CIB teszi ki.