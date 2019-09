Fontos emberét rúgta ki Trump

Az elnök indoklása szerint tegnap éjszaka tájékoztatta arról Boltont, hogy már nincs szükség szolgálataira a Fehér Házban, mivel több javaslatával sem értett egyet.

Trump azt ígéri, hogy jövő héten nevezi meg Bolton utódját.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.