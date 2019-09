Tömeges magyar elbocsátás – Már lépett a kormány

Miután az Electrolux ma bejelentette a mintegy 800 főt érintő elbocsátási döntését, kiadott egy rövid közleményt a Pénzügyminisztérium is.

A magyar gazdaság kilátásairól, és a munkaerőhiány, illetve a robotizáció kérdéseiről részletesen szó lesz a Portfolio október 16-i Budapest Economic Forum konferenciáján. További részletek:

Ebben arra emlékeztetnek, hogy az érintett térségben, Jász-Nagykun Szolnok megyében jelenleg mintegy 5 ezer betöltetlen álláshely van, illetve visszautalnak egy olyan korábban elindított programra, amely az érintett térség munkaügyi hivatali intézményrendszerének reformját célozza. Ilyen értelemben tehát direkt konkrét pénzügyi támogatást nem, inkább átképzési és új munkahely találási segítséget ajánlott fel a tárca az érintett dolgozóknak.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 09. 10. Tömegeket tesz utcára Magyarországon az ismert multi

A PM közleménye teljes terjedelmében:

"A Pénzügyminisztérium fokozott figyelemmel kíséri az Electrolux jászberényi üzemében dolgozók sorsát, az elbocsátással érintett munkavállalók mielőbbi elhelyezkedését. A cég dolgozóinak újbóli munkába állását segítheti, hogy csak Jász-Nagykun-Szolnok megyében mintegy 5 ezer betöltetlen versenypiaci álláshely van a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat augusztus végi adatai szerint.

Az elbocsátott munkavállalók elhelyezkedését könnyítheti, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye is egyike azon térségeknek, amelyekben már elindult a munkaügyi hivatalok hatékonyságát, illetve a vállalatokkal való szoros kapcsolattartást erősítő Munkaerő-piaci reformprogram. Ennek keretében az érintett munkavállalók elhelyezkedését szükség esetén átképzésekkel, munkaerő-közvetítéssel, illetve különböző munkaerő-piaci programokba való bevonással is segítik. A legfontosabb, hogy a dolgozóknál a munkából-munkába elv érvényesüljön, ennek érdekében állásbörzék szervezése, folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása, csoportos tájékoztatók tartása, illetve a környező munkáltatók felderítése is megvalósulhat a kormányhivatallal együttműködésben. A kormányzat mobilitási támogatásai szintén könnyíthetik a dolgozók újbóli munkába állását."

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt