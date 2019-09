Meghalt a híres olajmágnás – 91 éves volt

91 éves korában elhunyt a híres olajmágnás, hegde fund alapító és sikeres üzletember, T. Boone Pickens.

A CNBC cikke szerint Pickens már 2017-től kezdve romló egészségügyi állapotával szenvedett, több stroke-ja is volt. Emiatt is kezdte el árulni 2017 végén texasi birtokát 250 millió dollárért, pár hónappal később pedig BP Capital hedge fundjának ajtaját csukta be a külső befektetők előtt.

Pickens karrierjét a Phillips Petroleumnál kezdte, később több energiaprojektet is vitt szélenergiához és földgázhoz kapcsolódóan. Az elmúlt évek során bőkezűségével is felhívta a figyelmet magára, több mint egymilliárd dollárt eladományozva jótékony célokra.

Címlapkép: Getty Images/Bloomberg