Trump megint megcsillogtatta zseniális észjárását: negatív kamatokat követel a jegybanktól

Trump Twitter-bejegyzésében legújabban arra jött rá, hogy a negatív kamatok sokat spórolnának az államnak az államadósság visszafizetésében. Arra persze már nem tér ki a gondolatmenet (de nyilván végiggondolta), hogy például az európai és japán jegybankoknak milyen kockázattal és pénzpiaci feszültségekkel kell szembenézniük a negatív kamatok miatt, vagy éppen amiatt, hogy mindez a gazdasági növekedést és az inflációt sem lendítette be úgy, ahogyan azt várták.

The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet.....

Trump posztjában utal arra is, hogy a Fed-elnök Jay Powell naivitását mutatja az, hogy nem „engedi” az országot azt csinálni, amit más országok már csinálnak. Ez persze nem meglepő, Trump már korábban is hibáztatta a Fedet és a jegybankelnököt amiatt, hogy nem várják elég gyorsan és nagy léptékben az alapkamatot.

....The USA should always be paying the the lowest rate. No Inflation! It is only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn’t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of “Boneheads.”