Négyszer gyorsabb lesz a wifi

Az új wifi 6 négyszer nagyobb teljesítményre képes elődeinél, kevésbé meríti le a vezeték nélkül csatlakoztatott eszközök akkumulátorait, és mivel a hálózaton a késleltetés is jelentősen csökken alkalmazásával, lehetővé teszi a szinte valós idejű használatot - közölte a Cisco Magyarország MTI-vel.

Az új szabvány a Cisco szerint a vállalatoknak fontos, és főként az automatizált üzemcsarnokokban, a logisztikai iparágban, illetve az önvezető járműveknél alkalmazzák majd a wifi 6-ot. Mivel a technológia egyszerre nagyon sok felhasználót képes elérni, ideálisan alkalmazható a nagy befogadóképességű sport- és kulturális létesítmények eseményeinek kiszolgálásnál is. A rendkívül alacsony késleltetés miatt pedig az egészségügyben is új lehetőségeket nyit.

A Cisco előrejelzése szerint 2022-ben az adatforgalom nagyobb lesz, mint az internet elindítása óta eltelt 32 év alatt összesen, három év múlva pedig már 28 milliárd eszköz csatlakozik az internetre, amelyek közül számos berendezés - robotok, gyártósorok, orvosi és oktatási eszközök - vezeték nélküli hálózaton keresztül kommunikál majd.

A piacelemzéssel is foglalkozó Gartner jelentése azt vetíti előre, hogy 2020-ra az új IoT-projektek (Internet of Things - a dolgok internete: a világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök kapcsolódása) 80 százaléka mobilnetre vagy vezeték nélküli hálózatokra épül majd. Ez is mutatja, hogy miért van szükség egy újragondolt vezeték nélküli szabványra, amely jobban igazodik a jelen és a jövő kihívásaihoz - közölte a Cisco.