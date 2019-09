Trump súlyos szankciókat vet ki Iránra!

A szombat éjjel történt támadásról Donald Trump már korábban kijelentette, hogy kétségei vannak a tetteseket illetően. A támadást a jemeni huti népcsoport vállalta magára, ám a gyanú hamar Iránra terelődött (ma már az sem biztos, hogy a támadást egyáltalán Jemenből indították).

Trump szerdán reggel azzal kezdte a napját, hogy Twitteren írta ki új döntését:

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!