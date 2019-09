Egyre sötétebben látja a világ jövőjét az OECD

Az OECD csütörtökön kiadta újabb féléves jelentését, az Interim Economic Outlook September 2019-et. A nemzetközi szervezet várakozásai szerint a világgazdaság tovább lassul, a kínai-amerikai kereskedelmi háború és a Brexit továbbra is a legfontosabb globális kockázat. Kínát jobban érinti a vámháború, mint Amerikát és a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexit hatására Nagy-Britannia recesszióba süllyedhet.

Az OECD az idei globális GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését az eddigi 3,2%-ról 2,9%-ra húzta le. A világgazdaság ilyen lassan utoljára a pénzügyi világválság idején nőtt. Az májusi, illetve a novemberi jelentéseivel összehasonlítva minden ország növekedését rontotta a fejlett országokból álló gazdasági szervezet. Legnagyobb mértékben India és Szaúd-Arábia prognózisa került lejjebb, 1,3, illetve 1 százalékpontos visszaeséssel. Fontos megjegyezni, hogy ebben a kalkulációba még nem vették figyelembe a hétvégi szaúdi olajfinomító elleni támadást.

A mostani OECD jelentés belelillik a romló gazdasági előrejelzések sorába. A G20 országok 2018-ban 3,8%-kal nőttek, viszont 2019-re az OECD azt jósolja, hogy a világ 20 legnagyobb gazdasága csupán 3,1%-kal fog nőni. Az eurózóna csupán 1,1%-kal fog várhatóan bővülni 2019-ben, a 2018-as 1,9%-kal szemben. Az Egyesült Államok növekedése kisebb mértékben, 0,5 százalékponttal eshet vissza 2019-re, 2,9%-ról 2,4%-ra.

2020-ra nézve az OECD némi élénkülést vár. A globális gazdaság 3%-kal fog növekedni várhatóan, a G20 pedig 3,2%-kal. A világgazdaság lassuló trendjének megállításért, és a 0,1%-os növekedési ráta növekedésért inkább a fejlődő ország teljesítménye fog felelni. Az USA várhatóan a kínai gazdasággal egyetemben tovább fog lassulni. Az amerikai csupán 2%-os növekedésre, a kínaiak pedig 5,7%-os növekedésre számíthatnak 2020-ban.

Az OECD összehasonlította az előző jelentéseiből származó adatokat is, és az eredmények egyértelműen kitűnnek a grafikonról:

Az előző jelentések feljebb értékelték a mind a világgazdaság, a G20 fejlett, illetve fejlődő országainak növekedési ütemét. A kereskedelmi háborúk éleződésével, és a rendezetlen Brexit, mint egyre valószínűbb kilépési kimenetel tovább rontotta a globális gazdaság kilátásait. Ebből a grafikonból is feltűnik, hogy ez a két tényező a periférián lévő országokra is, és a fejlődő országokra is hatással van.

Az OECD kereskedelmi politikával kapcsolatos bizonytalansági mutatója tovább nőtt az előző időszakhoz képest, de ebben semmi meglepetés nincsen. Az amerikai-kínai kereskedelmi háború csak tovább romlott, és világszerte több kereskedelmi vita van épp a tárgyalóasztalnál.

Az OECD ezen kívül azt is megmérte, hogy önmagában a kínai-amerikai kereskedelmi háború milyen hatással van a két gazdaságon kívül a világ többi gazdaságára nézve.

Ugyan a legnagyobb hatással az amerikai és kínai gazdaságra van a két ország közötti kereskedelmi háború, viszont a világ többi országát is erőteljesen érinti. A G20 fejlett országainak GDP növekedési rátáját majd 0,4 százalékponttal gyengíti, míg a fejlődő országoknak majdnem 0,6 százalékponttal.

Ugyanez igaz az magánberuházásokra is, ahol Kína és az USA a legnagyobb kárelszenvedő, viszont az eurózónát és Japánt is keményen megviseli a két ország közötti csatározás. Az eurózónában több mint 2%-kal esett vissza az üzleti beruházások csak a kereskedelmi háborúnak betudhatóan, míg Japánban 1,5%-kal.

Az OECD úgy látja, hogy Kínát jobban megviseli a kereskedelmi háború, mint Amerikát. Kína GDP-csökkenéséhez a kereskedelmi háború 1 százalékponttal járul hozzá, míg az Egyesült Államokat csak hozzávetőleg 0,7 szazalékponttal lassítja. Az üzleti beruházások tekintetében ez Kínánál majdnem eléri a 3%-os szintet, míg az Egyesült Államok esetében ez 2,5%.

Ezen kívül a jelentés még kitér arra is, hogy egy rendezetlen Brexit akár recessziót is okozhat a szigetországban. 2020-ban a brit gazdaság 2%-kal is csökkenhet a no-deal Brexit hatására. Ezt eleinte csak a piaci sokkoknak lehet majd betudni, de később az ellátási lánc hiányosságai hosszú távú gazdasági problémát tudnak a brit gazdaságnak okozni.

Az EU27 országokat viszont ugyanúgy negatívan érintené a rendezetlen kilépés: rövid távon 0,5 százalékponttal esne a gazdasági unió átlagos növekedési üteme. Ami viszont még aggasztóbb, hogy az így is alacsony inflációt tovább csökkentené az eurózóna országokban, évente 0,2 százalékponttal 2020- 2021-ben.

