Elbukhat az új diszkontlánc, amely az Aldit és a Lidlt támadta

Egyelőre úgy tűnik, kudarccal végződik a Tesco próbálkozása: hiába indított új diszkontláncot, nem sikerül megfékeznie a két nagy német rivális, az Aldi és a Lidl előretörését az Egyesült Királyságban.

Tavaly szeptemberben számoltunk be arról, hogy nagy dobásra készül a Tesco az Egyesült Királyságban. A piacvezető vállalat ugyanis megelégelte a Lidl és az Aldi térhódítását, ezért a saját fegyverüket fordította a németek ellen: Jack's néven új diszkontláncot indított.

A Tesco menedzsmentje nagyon bizakodó volt, 2018-ban még úgy számoltak, hogy első körben mintegy 100 üzletből álló hálózatot hoznak létre. A boltok egy részét akkor már üzemelő kiskereskedelmi egységek adták volna, amelyeket Jack's üzletekké alakítottak volna át, illetve teljesen új boltok nyitását is tervezték.

A legfrissebb híradások viszont már arról szólnak, hogy az új diszkontlánc finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Eddig csupán 10 üzlet nyitott meg, pedig Dave Lewis, a Tesco vezére úgy számolt, hogy az első hat hónapban már 10-15 boltjuk lehet szerte az országban - írja a Guardian összefoglalójában. A Jack’s jövőjével kapcsolatban az is aggodalomra adhat okot, hogy az egyik első boltjukban már kénytelenek voltak a dolgozók létszámát is csökkenteni. Komoly csalódást kelthetett a befektetők körében az a júniusi tájékoztatás is, amely szerint az új diszkontlánc az indulása óta csupán 24 millió fontos (durván 9 milliárd forintos) bevételt generált.

Utóbbival kapcsolatban egy, az ügyben megszólaltatott szakértő úgy nyilatkozott, hogy vélhetően a Jack’s üzemeltetése veszteséges a Tesco számára. Bryan Roberts, a TCC Global elemzője szerint viszont még túl kevés idő telt el ahhoz, hogy meglehessen ítélni, sikeres vagy sikertelen próbálkozás a Tesco részéről az új diszkontlánc beindítása.

Egyre jobban aggódhat a Tesco

Nem véletlenül döntött a Tesco menedzsmentje az új diszkontlánc elindítása mellett, nagy szükségük lenne egy olyan hatékony megoldásra, amellyel meg tudnák őrizni saját piacukat, illetve amellyel érdemben vissza tudnák szorítani a német riválisok, az Aldi és a Lidl folyamatos térhódítását.

A Tesco ugyanis szép lassan veszít teret az Egyesült Királyságban, míg a németek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a teljes piacból. A piacvezető kiskereskedelmi vállalat piaci részesedése a legfrissebb statisztikák szerint 26,9 százalékot tett ki, egy évvel korábban viszont ez az érték még 27,4 százalék volt. Az Aldi és a Lidl együttes piaci részesedése viszont mostanra meghaladta a 14,1 százalékot, míg egy évvel korábban a piacnak csupán 13 százalékát birtokolták.

