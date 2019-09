Nem csak az év vége lesz erős az új lakásoknál: már most látjuk a jövő év végi rohamot

Egy évvel korábban a kedvezményes áfa határideje miatt több mint 9 ezer új lakás átadását ígérték a fejlesztők 2019 utolsó hónapjaiban, azóta az időben elindított fejlesztéseknél már kitolódott ez a határidő, így enyhült a nyomás, amivel az utolsó negyedévben 3500-ra csökkent a várhatóan átadott lakásszám. Sok fejlessztő azonban nem úszta meg az újabb szorító határidőt, főleg azok, akik nem gondolkoztak előre és még a jelenleg érvényben lévő energetikai követelményeknek megfelelően indították, vagy fogják elindítani az építkezést. Nekik rohamtempóban kell befejezniük az új épületeket 2020 végéig, különben esélyük sincs megkapni a használatbavételi engedélyt.

Többször is foglalkoztunk már a budapesti új lakások átadásánál várható csúszásokkal, a téma abból a szempontból megunhatatlan, hogy negyedévenként frissítik az adatokat, ami alapján mindig változik a folyamatban lévő projektek nagy részénél a várható átadási idő. Vannak persze mindig újabb projektek, ahol az építkezés elején még kevésbé változtatják a tervezett átadási időt, így a várhatóan időben átadásra kerülő projektek statisztikái javulni tudnak.

Egy évvel korábban még azt láthattuk, hogy a legtöbb új lakás átadását 2019 végére ígérték a fejlesztők, akkor ugyanis nem lehetett tudni, hogy a 2018. november 1-je előtt építési engedélyt kapott projekteket még 5 százalékos áfával lehet értékesíteni, nemcsak 2019 végéig, hanem 2023. december 31-ig. Így számtalan fejlesztő 2019. év végi dátumot kommunikált, 2018 őszén még 9100 budapesti új lakás átadását ígérték. Ez a hatalmas összeg gyorsan változott miután bejelentették, hogy egyes projektek élhetnek a hosszabbítással, így csökkent az idő miatti nyomás a fejlesztőkön.

A JELENLEG SZABAD LAKÁSSAL RENDELKEZŐ PROJEKTEKBEN MÉG 7 500 LAKÁS ÁTADÁSA VÁRHATÓ AZ IDEI ÉVBEN, DE EZEK KÖZÜL CSAK MINTEGY 1 500 DARAB VÁSÁROLHATÓ MEG.

2019 negyedik negyedévében ebből valamivel több mint 3500 lakást terveznek átadni, ami jóval kevesebb a már korábban említett 9100 lakásnál. Az áfa kérdés után, azonban úgy tűnik, hogy megvan az újabb mumus az új lakások fejlesztéseinél, 2021-től ugyanis szigorúbb energetikai követleményeknek is meg kell felelniük. Bár nem számít újdonságnak a szabályozás, és vannak olyan projektek is, ahol már eleve így terveztek a fejlesztők, sokan számoltak azzal is, hogy még a határidő előtt átadják a projektet, így az eddig elvárt követelményeknek kell csak megfelelniük. Jövőre 8500 lakás átadását ígérik a fejlesztők azokban a projektekben, ahol van még eladó lakás. Ebből kimagasló 2020 negyedik negyedéve, vagyis az utolsó időszak, amikor még a kevésbé szigorú szabályozásnak megfelelve kaphatnak használatbavételi engedélyt, ekkor közel 3000 lakás készülhet el.

Az új követelmények



Az új követelmények alapján 2021-től közel nulla energiaigényű épület építhető, amely azt jelenti, hogy az összenergia igény meghatározásánál a költségoptimalizált előírásoknak kell megfelelni, teljesíteni kell a legalább BB energetikai minősítést. Valamint követelmény az is, hogy legalább 25 százalékban megújuló energiaforrásból kell az épület energiaszükségletét biztosítani, olyannal, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, vagy a közelben előállított.

Forrás: Eltinga

2021-re egyelőre 3000 új lakás kerülhet a piacra, az újabb projektek bejelentésével természetesen ez a szám még tovább fog nőni. A későbbi átadású projektekben a szabad lakások aránya is magasabb (2019: 20%, 2020: 40%, 2021: 66%).

Nagy gond lesz, ha kicsúsznak az időből

Továbbra is egyre súlyosbodó problémát jelent az átadások csúszása, jelenleg minden negyedik lakás befejezése legalább egy éves késésében van. Ha csúszásról van szó, a hatóságok már egyértelműen a szigorúbb energetikai követelményeket várják el, így rohamtempóban lesznek kénytelenek átadni azokat a projekteket a fejlesztők, ahol nem számoltak az új szabályozással, enélkül ugyanis nem kaphatnak használatbavételi engedélyt.