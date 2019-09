Adókedvezményekkel csábítaná haza a kivándorlókat a kormány Szerbiában

Több támogatással, egyebek mellett 70 százalékos adókedvezménnyel csábítaná haza a szerb kormány azokat, akik az utóbbi években külföldre vándoroltak.

Sinisa Mali pénzügyminiszter hétfőn jelentette be, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása nyomán 2020-tól azoknak, akik az utóbbi két évben nem tartózkodtak Szerbiában, és visszatérnek az országba, ahol munkát vállalnak, 70 százalékkal csökkentik az adóját a következő öt évben.

Így szeretnénk őket arra ösztönözni, hogy Szerbiában folytassák munkájukat, maradjanak és éljenek az országban a letelt öt év után is

- fogalmazott a pénzügyi tárca vezetője.

Ehhez kapcsolódóan Ana Brnabic miniszterelnök elmondta, hogy több intézkedést is szeretnének bevezetni, hogy minél többen térjenek haza szülőföldjükre, ám egyelőre nem részletezte a tervezett lépéseket.

Becslések szerint évente körülbelül 50-60 ezren hagyják el Szerbiát, és főként az egyetemi végzettséggel rendelkezők próbálnak szerencsét külföldön. A statisztikai hivatal szerint az utóbbi tíz évben 600 ezren költöztek el Szerbiából.

A Szerbek nincsenek egyedül a problémával, egész Kelet-Közép-Európát sújtja a kivándorlás, a régió fiataljai a magasabb bérek reményében egyre nagyobb számban hagyják el otthonukat. Ez pedig egyre több országban okoz feszültségeket a munkaerőpiacon. A lengyelek és a horvátok most adócsökkentéssel próbálják otthon tartani a fiatalokat, a kísérlet tapasztalatait pedig Magyarországnak is érdemes lehet figyelni, hiszen minket is sújt a kivándorlás. A fenti témával alábbi elemzésünkben foglalkoztunk részeltesen:

