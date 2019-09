Az autóipar kongatja a vészharangot: összeomlást hoz a megállapodás nélküli Brexit

A megállapodás nélküli Brexit, amelynek egyre nagyobb az esélye, valóságos katasztrófát jelentene az európai autóipar számára. Nem véletlen, hogy az iparági szereplők egy hónappal a britek tervezett kilépése előtt, ismét elkezdték kongatni a vészharangot. Az európai autóipar 23 vezető szövetsége és szervezete közösen arra figyelmezteti a döntéshozókat, hogy megállapodás nélkül sokmilliárd eurós veszteséget okoznak majd a szektornak és rengeteg munkahelyet sodornak veszélybe.

Márciusban részletes elemzésünkben írtunk arról, hogy a britek fejest ugrottak az ismeretlenbe 2016. június 23-án, amikor a Nagy-Britannia EU-tagságáról szóló népszavazás a kilépést támogató tábor győzelmével zárult. Anyagunkban kiemeltük, hogy nincs olyan ember, aki képes lenne megmondani, hogy a britek mikor és milyen feltételekkel hajthatják végre a kilépést, ha egyáltalán sor kerül rá valaha. A nagyfokú bizonytalanság pedig jelentős károkat okoz a brit gazdaságnak, különösképpen a legendás brit autógyártásnak, amely gyakorlatilag összeomlik a Brexit súlya alatt.

Az azóta eltelt időben, bár a bel- és külpolitikai csatározások folytatódtak, egyáltalán nem tisztult a kép. Továbbra sem tudja senki, hogy a britek mikor és milyen formában hagyhatják el az Európai Uniót. Az autóipar szereplői viszont egyre nagyobb aggodalommal figyelik az események és ennek most ismét hangot is adtak:

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) és az Európai Autóipar Beszállítók Egyesülete (CLEPA), valamint további 21 autóipari szervezet együttes erővel figyelmezteti arra a döntéshozókat, hogy a megállapodás nélküli Brexit sokmilliárd eurós veszteséget eredményez majd az iparágnak - írja az Automotive News Europe beszámolójában. Ez pedig rengeteg munkahelyet sodorhat veszélyben Nagy-Britanniában és az Európai Unióban egyaránt egy olyan iparágban, amely közvetlenül és közvetve mintegy 13,8 millió embernek ad munkát.

Nem véletlen, hogy az autógyártóknak a legnagyobb fejfájást a megállapodás nélküli Brexit rémképe okozta és okozza a mai napig. Ahogy fentebb már említettük, egészen mostanáig nem lehet biztosat tudni arról, hogy milyen körülmények között hagyhatják el a britek az Európai Uniót. Az idő előrehaladtával pedig megnőtt a megállapodás nélküli Brexitnek a valószínűsége, amelyet korábban szinte teljesen elképzelhetetlennek tartott mindenki. A létező legrosszabb forgatókönyv bekövetkezése valóságos katasztrófát jelentene az autóipar számára, amelynek két nyomós oka van:

Az autógyártók által alkalmazott Just-In-Time gyártási elv, stratégia És a termékek után fizetendő vámok

Az első ponttal kapcsolatban el kell mondani, hogy a gyártáshoz szükséges alkatrészek jelentős részét külföldről, elsősorban Európából szerzik be az autógyártók, hogy aztán azok felhasználásával összeszerelhessék kész járműveiket. A Just-In-Time gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia szellemében viszont csak rövid időre elegendő alkatrészt tárolnak a gyáraik területén annak érdekében, hogy jelentős költségeket takarítsanak meg. Ez a rendszer fenntartható, hiszen az Európai Unió vámuniója biztosítja az áruk akadálymentes és folyamatos áramlását. Abban az esetben viszont, ha britek megállapodás nélkül zuhannak majd ki az Európai Unióból és ennek következtében minden egyes tételt el kell vámolni, az imént bemutatott rendszer azonnal össze fog omlani. Az ACEA számításai szerint egy perc termeléskiesés mintegy 50 ezer font (durván 19 millió forintos) plusz költséget eredményez majd a gyártásban.

Megállapodás nélkül igazi katasztrófát jelentene az autógyártók számára az is, hogy a Nagy-Britannia és az Európai Unió közötti kereskedelmet automatikusan a Világkereskedelmi Szervezet szabályai határoznák meg. A WTO általános szabályzata alapján az EU - ha nem születik kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás Londonnal - a brit EU-tagság megszűnése után külső országként kezelné Nagy-Britanniát, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, a Nagy-Britanniából érkező autóimportra 10 százalékos vámot vetne ki.

A kétoldalú megállapodás elmaradása és a WTO-szabályrendszer alapján folytatódó kereskedelem valószínűsíthető súlyos veszteségeire egyébként a brit járműipar számos vállalata és képviseleti szervezete mellett a londoni parlament szakbizottsága is felhívta már a kormány figyelmét. Az alsóház üzleti, energiaügyi és iparstratégiai bizottságának (BEIS) 2018-ban összeállított 36 oldalas tanulmánya szerint e Brexit-forgatókönyv esetén 19 százalékkal csökkenne az EU-piacra irányuló éves brit autóexport. A bizottság által idézett, különböző módszerekkel elvégzett iparági számítások szerint a vámakadályok megjelenésével a brit autóipar 4,5 milliárd és 7,9 milliárd font (durván 1606-2820 milliárd forint) közötti éves exportbevételtől esne el.

A megállapodás nélküli brit kilépés tehát a beszállítói lánc összeomlásával és a gyártási költségek jelentős emelkedésével fenyeget, a drágábban előállított autókat pedig a vámok megfizetése után lehetne csak értékesíteni az Európai Unióban.

És hogy a rémálom teljes legyen, durva adminisztrációs terhekkel is számolnia kellene az érintetteknek. Mindezek alapján már könnyű megérteni, hogy az utóbbi időben miért hozott számos autógyártó drasztikus döntéseket a helyi termelésével kapcsolatban.

Látni kell, hogy nagyon fontos az Egyesült Királyság autópiaca, valamint autógyártása az Európai Uniónak és fordítva. A szigetországban bár közel 7 százalékkal, 2,36 millió darabra csökkent az új autók eladása tavaly, így is az EU második legnagyobb autópiaca tudott maradni. Az értékesített közel 2,4 millió darab új autóból mintegy 1,8 millió darab érkezett az Európai Unióból, amely az Egyesült Királyság teljes autóimportjának 85 százalékát adta 2018-ban. A britek pedig több mint 671 ezer olyan autót gyártottak, amely az Európai Unióban találtak gazdára, ez a darabszám az EU járműimportjának 20 százalékát tette ki.

Hasonlóan nagy volumenekben folyt az autóalkatrészek kereskedelme is a két fél között: az Egyesült Király által importált autóalkatrészek mintegy 80 százaléka származott az EU-ból, míg az Európai Unió autóalkatrész importjának 18 százaléka érkezett a szigetországból. Mindehhez fontos még azt is hozzátenni, hogy az Egyesült Királyságban a különböző gyártók mintegy 30 darab motor- és autógyárat üzemeltetnek, illetve komoly beszállítói hálózat is kiépült az országban. Így a brit járműipar durván 856 ezer embernek adott munkát tavaly, amelynek legalább 10 százalékát az EU más országaiból származó munkavállalók tették ki a becslések szerint.