Nagyot esett hétfőn az OTP

Az európai tőzsdék lefordultak ma, miután a német feldolgozóipari, és szolgáltatói beszerzési menedzserindex alaposan elmaradt az előzetes várakozásoktól, és a francia BMI is gyenge lett. A beérkező banki stresszteszt eredménye után a Deutsche Bank és a Commerzbank is nagyot esett hétfőn. A magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX végül 0,8 százalékos eséssel zárt, míg az OTP is gyengült, a bankpapír 1,9 százalékkal került lejjebb hétfőn.