Zsiday: ennyi volt a válság?

2008-2009 óta minden gazdaságpolitikus retteg a legapróbb lassulástól is, attól félve, hogy ismét totális összeomlás következik be. Megelőzendő az új válságot, már idejekorán ellövik az összes puskaport, és remegve próbálják megakadályozni a recessziót – írja blogján Zsiday Viktor, befektető.

Olyanok, mint a harctéri felcser, aki a súlyos lőtt sebre morfiumot ad a katonának, átsegítve őt a sokkos állapoton, és ebből levonja a következtetést, hogy a legapróbb karcolás esetén is ez a legjobb megoldást: mindenkinek, minden körülmények között egy nagy adag morfiumot

- írja Zsiday Viktor. "Persze így a katonák nem érzik a fájdalmat, de függővé válnak, és ez nem biztos, hogy nagyon jó megoldás."

2018-19-ben lassulás jelei látszanak/látszottak a világgazdaságban, de semmiféle igazán mély probléma nincs, csak karcolások. Igaz, hogy Európában néhány ország növekedése nulla közelébe lassult, de a fejlett világban 40-éves mélyponton van a munkanélküliség, a bérek nőnek, a lakossági fogyasztás erős, és deflációs spirálról szó sincs: a fejlett országok maginflációja nem tér el lényegesen az elmúlt 10 év átlagától.

Ennek ellenére mit látunk? – teszi fel a kérdés. Kamatvágásokat a teljesen értelmetlen és káros mínusz tartományba és a pénznyomtatás újraindítását, vagyis morfiumot a karcolásra.

A reálgazdaságra ezek az intézkedések nem nagyon hatnak, talán egy egészen kicsit segítenek, de még jobban belehajszolják a világ megtakarítóit az egyre drágább ingatlanokba és részvényekbe, mivel annak egyszerűen nem marad alternatívája:

vagy elrohad a pénzed a bankban, vagy beszállsz valami kockázatos eszközbe.

Ebből a szempontból Zsiday szerint a magyar lakossági államkötvényes megoldás sokkal-sokkal jobb. A kockázatos eszközök felé terelés helyett van reális megtakarítási alternatíva, nem kell értelmetlen kockázatot vállalni, és ez valószínűleg az ingatlanpiaci emelkedésből is kifogja a szelet.

Ezzel szemben mit látunk Németországban? Leviszik mínuszba a kamatot, megemelkednek a lakásárak, és nem értik, hogy miért nem jutnak a fiatalok lakáshoz. Megoldásként megpróbálják betiltani a lakbéremelkedést, ami csak ahhoz vezet, hogy kevesebb lakást építenek, és még kevésbé lesz lakás a fiataloknak. Ahelyett, hogy megemelnék a kamatokat, aminek hatására a lakosságnak nem kellene kényszerűen reáleszközökbe, elsősorban ingatlanba menekítenie a pénzét, így felhajtva az árakat. „Szerintem ezen a ponton a kamatemelés sokkal jobbat tesz a gazdasággal, mint a kamatcsökkentés” – állatja Zsiday, aki szerint mindez csak a „szent” tőzsdék esésével járna.

Karcolásra nem morfium kell. A legfontosabb jelenlegi gazdasági problémák a növekvő társadalmi egyenlőtlenség (amit az alacsony kamatok, mint látjuk, csak tovább éleznek), és az ökológiai katasztrófa (aminek csak kis szelete a klímaváltozás). Az értelmes gazdaságpolitika ezek ellen tenne, egyrészt a gazdagoktól a szegények felé történő vagyonátcsoportosítással, és a fenntartható gazdaság felé való gyorsított átállással – javasolja Zsiday.

Komoly vízió (rendes gyógyszerek) híján viszont marad a morfium, ami semmit nem old meg, de legalább jobb kedvünk lesz tőle

– véli a befektető.

Lehet még jobban felhajtani a részvény és ingatlanárakat, ami jó a gazdagoknak, de nem jó a társadalomnak. Valószínűleg ez fog zajlani 2020-ban, megspékelve még némi fiskális élénkítéssel is, azaz adunk a morfium mellé amfetamint is. „Ennélfogva könnyen lehetséges, hogy a mindenki által várt válság már le is zajlott 2018-19-ben: próbált kibontakozni, de csírájában el lett fojtva” – írja Zsiday, aki szerint amíg hatnak a drogok, addig valószínűleg jó lesz, de azért valamikor majd kellene foglalkozni a valódi problémákkal is, mert fájdalomcsillapítón nem lehet tartósan élni.