A Tesla betörne a régiónkba - Musk elárulta, mely országokban terjeszkednének

Elon Musk egy Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy jövőre terjeszkedésbe kezdhetnek Kelet-Európában.

A Tesla vezére reményét fejezte ki, hogy végre megjelenhetnek egyebek mellett Szlovákiában, Horvátországban és Szerbiában. A Musk által közzétett bejegyzésben Magyarország ugyan nem került megnevezésre, de hozzátette, hogy szeretnének a legtöbb régiós országban megjelenni. A magyarországi szalonnyitás valószínűségét az is növelheti, hogy a vállalat hivatalos oldalán korábban már jelezte, Tesla-szervizt tervez Budapestre.

A folyamatos terjeszkedés kiemelt szerepet tölt be az amerikai elektromosautó-gyártó stratégiájában. A régiós országokban, köztük Magyarországon is már több nagyteljesítményű superchargert üzemeltet a vállalat, amelynek köszönhetően a Tesla-tulajdonosok villámgyorsan feltölthetik az autóikat útjaik során. Hivatalos Tesla Store viszont legközelebb csak Bécsben található, ahogy Tesla-szervizből is nagy hiány van.

Pedig egyre nagyobb igény mutatkozik a tisztán elektromos meghajtású Teslák iránt, ahogy arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, a Tesla 95 200 autót szállított ki az ügyfeleinek 2019 második negyedévében, amely több mint 51 százalékos növekedést jelentett az első negyedévben produkált kiszállításokhoz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az amerikai elektromosautó-gyártónak sikerült új rekordot beállítania az értékesítésben, ez a szám ugyanis meghaladta az eddigi legmagasabb értéket, a 2018 negyedik negyedévében elért 90 700 darabos eladást is. Mindezt figyelembe véve a nyugat-európai piacokon történt megjelenés után biztosan lenne üzleti alapja annak, hogy a Tesla a régiónkban terjeszkedjen.

Címlapkép forrása: Justin Chin/Bloomberg via Getty Images