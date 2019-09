Megvan, ki lesz az IMF új vezére

Kristalina Georgieva váltja Christine Lagarde-ot az IMF élén – írja a valutaalap közleményében.

Az IMF igazgatótanácsa ma az alap elnökének és az igazgatótanács elnökének választotta Kristalina Georgievát, aki október 1-jétől tölti be az 5 éves megbízatást. Georgieva Christine Lagarde-ot váltja a poszton, és egyben az IMF megalapítása óta ő az első személy, akit feltörekvő piaci országból kapott megbízatást erre a posztra az alapnál.

Kristalina Georgieva bolgár származású, 2017 januárja óta ő volt a Világbank vezetője. 2019. február 1-je és április 8. között a Világbank Csoport ideiglenes elnöki tisztét töltötte be. Ezt megelőzően, 2010 óta az Európai Bizottságban töltött be több pozíciót is.

