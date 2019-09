A gyenge forintnál is jobban hat az inflációra a romló európai környezet

Az infláció a következő 2-3 évben kicsivel 3 % felett alakulhat, a gazdasági növekedés pedig a mostani 5%-os lendületről 3,3%-ra mérséklődik 2020-2021-re - derül ki a jegybank ma megjelent inflációs előrejelzéséből. Az utóbbi időben sokat romló külső egyensúlyi mutatók a beruházási dinamika mérséklődésével párhuzamosan stabilizálódnak, így a külső adósság csökkenése folytatódhat.

A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Nagy Márton is előad a Budapest Economic Forumon.

A jegybank friss előrejelzésének számai nem mozdultak el látványosan a júniusi prognózishoz képest, de ennek részben az az oka, hogy az új hatások kioltják egymást. Az inflációs alappályát ugyan a gyengébb forint feljebb tolná, ám a beérkező tényadatok, illetve a külső környezet látványos romlása ezt ellensúlyozza. Az MNB korábbi előrejelzéséhez képest a nyári hónapokban az adószűrt maginfláció igen jelentősen, 0,5-0,6 százalékponttal lejjebb alakult, elsősorban az iparcikkek árának kedvező alakulása miatt. Ez azért figyelemreméltó, mert így ebben a magas importhányadú termékkörben nem a gyenge forint, hanem a külső dekonjunktúra hatása volt tetten érhető.

A külső gazdasági környezet gyengélkedése nem rontott a növekedési előrejelzéseken. Ennek egyik oka, hogy jegybank már a korábbi előrejelzéseiben is óvatos volt a közép távú növekedést illetően, másrészt pedig a hitelezés, és így a beruházási dinamika még a várakozásoknál is kedvezőbben alakult.

A jegybank a korábbi előrejelzéséhez képest a folyó fizetési mérleg egyenlegét rontotta, ugyanakkor ez a külső finanszírozási képességre (a folyó mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegére) csak viszafogott hatással volt. Ennek oka, hogy míg előbbiben egyenlegrontó, utóbbiban egyenlegjavító revíziót hajtott végre a KSH. Egyébként a külső egyensúlyról szóló képe nem változott az MNB stábjának. A közgazdászok úgy gondolják, hogy az elmúlt években megfigyelt romlás megáll, főként azért, mert az importigényt jövőre már nem növeli érdemben az erőteljesen lassuló beruházási dinamika.

A jegybank a gyorsan változó nemzetközi környezetben kiemelt jelentőséget tulajdonít a kockázati pályáknak, amelyekben az alappályában megfogalmazott várakozásoktól eltérő feltételek mellett mutatja be a magyar gazdaság várható folyamatait. Ezek közül a legérdekesebb, hogy mi történne, ha a külső környezet még a most várnál is gyorsabban és nagyobb mértékben romlana. Ez természetesen tovább fékezné az inflációt (két és fél év alatt éves átlagban 0,4 százalékponttal), de ami ennél is látványosabb, hogy a gazdasági növekedésre mennyire erős hatást gyakorolna a külső recesszió. Eszerint ugyanis 2021-ig évente átlagosan 1,5 százalékponttal lehet alacsonyabb a növekedés, vagyis akár bőven 2% alatti növekedési számokat láthatnánk.

Egy pozitív forgatókönyvben viszont az MNB azt is kiszámolta, hogy a versenyképességi reformok megvalósulása a fenti időhorizonton 0,6 százalékponttal magasabb gazdasági növekedést jelentene. Ez azért előrejelzési szempontból egy technikai feltevés: azzal számol, hogy a ma ismert versenyképességjavító intézkedések (MNB 330 pontja, kormányzati tervek stb.) holnap bevezetésre kerülnének.