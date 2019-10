Magyarországra érkezett a legnevesebb amerikai egyetem

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Hamarosan útnak indul a bostoni székhelyű Massachusetts Institute of Technology MIT Catalyst nevű programja Európában, melynek célja, hogy paradigmaváltást hozzon a kutatás megközelítésében, a jövő kutatóinak képzésében. Az egyik legnevesebb amerikai egyetem szakemberei által kidolgozott platformban Magyarországról a Debreceni Egyetem és a GE Healthcare kap stratégiai szerepet. Martha Gray, Ernest Lara, Enrique Shadah, az MIT szakemberei, valamint Ascsillán Endre, a GE Hungary alelnöke exkluzív interjú keretében mutatták be a Portfolio-nak a program részleteit. A beszélgetésből az is kiderül, hogy a bostoni székhelyű egyetem illetékesei kétnapos magyarországi látogatásuk során az innovációs és technológiai miniszterrel is tárgyaltak. debrecen