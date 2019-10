Debreceni cégek, figyelem: itt a tőkefinanszírozási lehetőség!

Tematikus vállalkozásfejlesztési magántőke alapot, Városi Tőkealapot indít saját forrásból az MFB Csoporthoz tartozó kis- és középvállalkozások tőkefinanszírozásával foglalkozó MFB Invest Zrt - derül ki az MFB közleményéből. Az új Alap célja, hogy a hazai nagyvárosok gazdasági működésének gerincét képező vállalatokat finanszírozza. Elsőként Debrecen város gazdaságának további fejlesztését támogató Debreceni Városi Tőkealap indul el 10 mrd Ft keretösszeggel. A tőkealapból helyi vállalkozók ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak tőkejuttatást.

Az MFB Csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt. 2006 óta foglalkozik növekedési fázisban lévő, illetve tőkeigényes beruházás előtt álló kis- és középvállalkozások, zöldmezős projektek fejlesztési célú, valamint nemzetgazdaságilag kiemelt projektek tőkefinanszírozásával. A Társaság indulása óta közel 66 milliárd forint összegben ruházott be hazai vállalkozásokba. 2019-ben elfogadott új stratégiájának részeként két Alapkezelő került a tulajdonába, így lehetővé vált, hogy a Társaság különleges szakértelmet igénylő tematikus alapokat is kezeljen. Kiemelt szerep vár a most elinduló, az MFB Invest Zrt. tulajdonában lévő Városi Tőkealapokra.

A Debreceni Városi Tőkealap Magyarországon bejegyzett, döntően Debrecen és Hajdú-Bihar megyei székhelyű, növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásainak finanszírozásában kíván szerepet vállalni; ezáltal a régió vállalkozásai számára növekedési lehetőséget biztosítani. Kizárólag magyarországi székhelyű vállalkozások országhatáron belül megvalósított projektjei finanszírozhatók az Alapból.

A Tőkealap nem csupán a régió tradicionálisan erős iparágaira, - mint például a gyógyszeriparra vagy vegyiparra – fókuszál, hanem bármely iparági szektorba befektethet, amennyiben a vállalkozás megfelel a finanszírozáshoz szükséges, valamint a vonatkozó uniós elvárásoknak, kellően innovatív és fejlődési potenciállal rendelkezik. A Debreceni Városi Tőkalap 10 mrd Ft keretösszeggel, 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal indul. Az átlagos befektetési méret a tervek szerint 200 M Ft és 1 Mrd Ft között alakul.

Az Alap működése októberben indul. Az MFB Invest látja el az adminisztrációs feladatokat, azaz biztosítja a támogatási szabályoknak való megfelelést, valamint a megvalósult projektek monitorozását egészen az exitig. Az önkormányzat többek között a projektek felkutatásában játszik fontos szerepet.

