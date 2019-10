Még nagyobb bajba került Trump: bekérik a fontos telefonbeszélgetés összes iratát

A képviselőház bekéri a Fehér Háztól az ukrán elnökkel folytatott beszélgetés dokumentumait - jelentette be Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke szerdán.

Pelosi a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetőjével, Adam Schiffel tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy "nem okoz örömet" számára az elnök alkotmányos felmentési eljárását (impeachment) előkészítő vizsgálatok sora, s ezért a vizsgálatoknak szerinte nem szabad elhúzódniuk.

Közölte, hogy a demokrata többségű képviselőháznak az üggyel foglalkozó bizottságai

büntetés terhe melletti idézést küldenek a Fehér Háznak, és pénteki határidővel kérik be a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti júliusi telefonbeszélgetésre vonatkozó valamennyi dokumentumot, azaz leiratokat, rögzített beszélgetéseket és feljegyzéseket. A Fehér Ház korábban azt jelezte, hogy nem kíván átadni dokumentumokat a vizsgálódó képviselőknek.

A telefonbeszélgetésben Trump - egy névtelen bejelentő állítása szerint - arra kérte Zelenszkijt, hogy tárja fel Joe Biden volt alelnök, jelenlegi demokrata elnökjelölt-aspiráns és fia korábbi ukrajnai jövedelmező üzleteit. A bejelentés nyomán indította meg a múlt héten Nancy Pelosi az impeachment eljáráshoz szükséges előzetes vizsgálatokat, arra hivatkozva, hogy az elnök kockára tette az Egyesült Államok biztonságát és saját választási érdekei miatt idegenek beavatkozását szorgalmazta az amerikai választási folyamatba. A The Federalist című jobboldali portál ezzel kapcsolatban idézte Pelosit, aki korábban elmondta: a vizsgálatok megindításának bejelentésekor még nem olvasta a névtelen bejelentést.

A névtelen bejelentés egyébként azt is tartalmazta, hogy a július 25-i Trump-Zelenszkij telefonbeszélgetés utáni napokban a Fehér Ház magas rangú tisztségviselői igyekeztek eltüntetni a beszélgetés nyomait, így a felvételt, illetve leiratát egy más célokra szolgáló külön tárhelyre tették át, hogy minél kevesebben férhessenek hozzá ahhoz. A múlt héten közzétett dokumentum a beszélgetés durva leirata, azaz most Nancy Pelosi bejelentése szerint az eredeti anyagokat is elkérik a Fehér Háztól, hogy a beszélgetés pontos tartalmáról is képbe kerülhessenek.

A sajtótájékoztatón Adam Schiff elmondta: Steven Linick, a külügyminisztérium ellenőrzésért felelős főigazgatója még a szerdai nap folyamán beszámol a törvényhozóknak a vizsgálatok számára legfontosabb információiról.

Schiff kifejtette: "aggodalommal tölti el" őt és a demokrata párti törvényhozókat, hogy Mike Pompeo külügyminiszter "be akar avatkozni" a külügyi tisztségviselők meghallgatásának folyamatába. Kedden ugyanis Pompeo "zaklatásnak" minősítette a külügyi tisztségviselők és diplomaták beidézését a képviselőházi bizottságok meghallgatására. A meghallgatások csütörtökön kezdődnek.

