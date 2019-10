Erősödhet a font a Brexit után, ha lesz megállapodás

A font erősödne, ha Nagy Britanniának sikerülne megállapodnia az Európai Unióval – írja a Reuters piaci közvéleménykutatása. Amennyiben a megállapodás elmaradna, akkor a font értékében további gyengülés várható.

Boris Johnsonnak már csak két hete maradt, hogy elfogadtassa az Európai Uniónak megküldött tervezetét, ám a piacok (összhangban az első uniós reakciókkal) nem úgy látják, hogy az unión átmenne a javaslat.

A 2016-os népszavazás óta a font árázasába sok negatív hírt épített be a piac. A mostani árazásban már az is benne lehet, hogy a megállapodás nélküli kilépés egy valószínű kimenetellé vált. Így azt láthatjuk, hogy az árfolyam már előzetesen részben árazza a kilépést. Ebből következik, hogy egy megállapodás esetén a font megkönnyebbülhetne.

A Reuters kutatásában megkérdezett közgazdászok szerint egy megállapodás esetén a font dollárhoz viszonyított árfolyama 1,27 és 1,34 között alakulna – ez a mostani 1,24-es árfolyamhoz képest erősödést jelentene.

Amennyiben a brit kormánynak nem sikerülne megállapodnia az Európai Unióval, úgy a font 1,1-1,19-es dollárárfolyamra is gyengülhetne, két közgazdász pedig még ennél is rosszabb jövőt jósolt a fontnak: a dollár akár elérhetné a font egy az egyben váltását is.

A fontra komoly nyomás helyeződne egy megállapodás nélküli Brexit esetén, mivel ennek várható negatív következményeijól dokumentáltak

– nyilatkozta Conor Beakey az AIB közgazdásza.

