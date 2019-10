Szakadék felé tart a világ?

A világ legtöbb jelentősnek mondható gazdaságában már visszaesést mutat a feldolgozóipar, miközben a szolgáltató szektor is elveszítette a lendületét, és mostanra közel került a stagnáláshoz. Miután a BMI jó előrejelzője a GDP alakulásának, így egyre jobban aggódhatunk a gazdaságok növekedéséért.

Az idei év első felében a feldolgozóipar kezdett el gyengélkedni szerte a világon, ami a kereskedelmi háború mellett néhány feltörekvő ország egyensúlyi problémáinak fokozódásával, Nagy-Britannia uniós kilépésével, valamint az Európai Unió gazdaságainak – főképp Németország – lassulásával függ össze. Az elmúlt egy-két hónapban a kereskedelmi háború már nem csak Kínát, hanem az Egyesült Államok gazdaságát is egyre inkább megviseli. A legfrissebb beszerzésimenedzser-indexek (BMI) arról tanúskodnak, hogy gyakorlatilag leállt a gazdaság a tengerentúlon, ami miatt hatalmasat szakadtak a tőzsdék.

Európa szenved

A feldolgozóipari BMI a Markit Economics adatai szerint mostanra több fejlett országban is tartósan a kulcsfontosságú 50 pontos érték alatt mozog (ez a szint választja el a növekedést a visszaeséstől), ami azt jelzi, hogy az ipar recesszióba került. Az eurózónából már hónapok óta kifejezetten gyenge adatok érkeznek, ami nagyrészt a korábbi motor, Németország romló teljesítményének eredménye.

Európa legnagyobb gazdasága a recesszió szélén táncol, amit a külső kereslet romlása mellett az autóipar gyengélkedése is okoz. A német feldolgozóipari BMI a világgazdasági válság óta nem volt olyan alacsony szinten, mint jelenleg (szeptemberben 41 pont közelébe szakadt), ami arra vall, hogy a feldolgozóiparban nem csak átmeneti megingás vagy visszaesés tapasztalható, hanem nagyon komoly problémákkal küzd a szektor, ahonnan nem könnyű kilábalni.

A nagy európai gazdaságok közül csak Franciaországban „tartja magát” az ipar, azonban az elmúlt hónapokban ebben az országban is közel került a stagnáláshoz a szektor. Azonban az olasz, a spanyol, valamint a brit feldolgozóipar egyaránt visszaesést mutat. A rossz hír az, hogy mostanra a gazdasági növekedés gerincét adó szolgáltató szektor sem képes érdemben bővülni.

Az Egyesült Királyság már nagyon közel van a Brexit-határidőhöz, azonban egyre kevésbé valószínű, hogy megegyezéssel lépnek ki az EU-ból. Benne van a pakliban az is, hogy hosszabbítanának, de nagy kérdés, hogy erre miképpen reagál az unió. Miután egyre nagyobb a bizonytalanság, így nem csoda, hogy a beruházások elmaradnak, a vállalatok és a fogyasztók óvatosak, és egyes cégek már azon gondolkoznak, hogy egy időre leállnak a Brexit után.

Amerika is bajba került

Az Egyesült Államokban a Markit mellett az Institute for Supply Management (ISM) is végez felmérést, amire a piaci szereplők nagyobb figyelmet fordítanak, hiszen valamelyest jobban jelzi az USA gazdasági ciklusát. A héten először megismerhettük az ISM szeptemberi feldolgozóipari BMI-adatát, ami komoly kiábrándulást okozott, hiszen azt jelezte, hogy a kereskedelmi háború hatása mostanra az USA feldolgozóiparát is visszavetette. A szeptemberi BMI 47,8 pontot mutatott, ilyen gyenge adatra pedig 2009, vagyis a világgazdasági válság óta nem volt példa. A feldolgozóipari BMI után a szolgáltató szektor teljesítménye is kiábrándító volt, miután egy hónap alatt 4 ponttal esett a mutató, azonban a szektor egyelőre még növekedést mutat (a kritikus 50 pont felett mozog az index).

A rossz hír tehát az, hogy már nem csak az ipar, hanem a szolgáltató szektor kilátásai is folyamatosan romlanak. Sokan azt várták, hogy a gazdaságok gerincét adó szolgáltató szektor miatt fennmarad a lassú növekedés a fejlett gazdaságokban, azonban ahogy lenni szokott: a gazdasági lassulás először az iparban jelenik meg, a visszaeső kereslet és a romló kilátások pedig begyűrűznek a gazdaság többi szegmensébe is.

Ezt láthatjuk most Németországban és az USA-ban is, miután mindkét gazdaságban kifejezetten gyenge szolgáltatói BMI-k érkeztek szeptemberben. Az adatok alapján Németország már recesszióban lehet (de az biztos, hogy nagyon közel van hozzá), azonban az USA gazdasága még növekedhet. Ami a kilátásokat illeti, egyelőre nem láthatóak olyan jelek, amelyek a gazdasági ciklus fordulására utalnának, miközben mind az európai, mind az amerikai jegybank újabb gazdaságélénkítésbe kezdett. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy habár a válság óta nem látott kedvezőtlen adatokat láthattunk az elmúlt hetekben, egyelőre senki sem számít mély és elhúzódó recesszióra, de az már szinte biztos, hogy az idei évben lesz a leglassabb a globális GDP-növekedés az európai adósságválság óta.

(Címlapkép: Getty images)