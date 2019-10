Itt a friss inflációs adat!

Szeptemberben 2,8%-kal nőttek a fogyasztói árak a KSH jelentése szerint, vagyis az adat meglepetést okozott. A Portfolio által megkérdezett közgazdászok 3%-os áremelkedési ütemet vártak. Az inflációs adat miatt kényelmes helyzetben lehet az MNB. Ennél alacsonyabb inflációra utoljára januárban volt példa. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben.

Szeptemberben az elemzők által várt 3% helyett 2,8%-os volt az infláció Magyarországon, vagyis a pénzromlás üteme lassabb, mint ahogy a legtöbb szakértő várta. Az év közepén 4%-hoz közeli inflációs számokat is láthattunk, így azt mondhatjuk, hogy az inflációs főindex viszonylag gyorsan az MNB céljára ereszkedett.

A maginfláció azonban szeptemberben tovább emelkedett, és 3,9%-ra kapaszkodott az augusztusi 3,7%-ról. Ez pedig arra vall, hogy az alapfolyamatok érdemi árnyomást tükröznek. Mint a fenti ábrán is látszik, a fő inflációs mutató elvált a maginflációtól, ami azt is jelezheti, hogy a gyors béremelkedés és az erősödő belső kereslet hatására azok a tételek is érdemben drágulnak, amelyek kiszűrik a gyorsan változó árú tételeket (pl. energia), vagyis jobban megragadják az alapfolyamatokat. Ezt az állítást azonban azért kell óvatosan kezelni, mert a KSH maginflációs mutatója tartalmazza a folyamatos adóemelésekkel sújtott dohánytermékeket is, éppen ezért érdemes lesz megvárni, hogy mit mutatnak az MNB inflációs alapfolyamatokat közlő adatai (ezt 10 órakor publikálják).

Miközben éves alapon a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok ára esik, addig az élelmiszerek, a szeszes italok és dohányáruk, valamint a szolgáltatások átlag felett drágultak. A szolgáltatások gyors áremelkedése szintén arra vall, hogy az erős belső kereslet miatt a vállalatok viszonylag könnyen emelik az árakat.

Ami a részleteket illeti, tavaly szeptemberhez képest:

az élelmiszerek ára 5,1%-kal nőtt, ezen belül a sertéshúsé 13,3, a kenyéré 8,5, a liszté 7,2, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 6,5%-kal magasabb, a tejé 3,7%-kal alacsonyabb lett.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 8,4, ezen belül a dohányáruké 12,3%-kal emelkedett.

A szolgáltatásokért 3,4%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a lakbér 10,7%-kal nőtt.

A járműüzemanyagok ára 4,6%-kal csökkent.

Idén augusztushoz viszonyítva:

a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal emelkedtek.

Az élelmiszerek ára átlagosan nem változott, ezen belül azonban a tej 2,3, a tejtermék 1,2, a sertéshús 2,2%-kal drágult. Az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) ára 4,9%-kal csökkent, ugyanakkor enélkül számolva az élelmiszerárak átlagosan 0,6%-kal nőttek.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 0,3, ezen belül a dohányáruké 0,7%-kal emelkedett.

A szolgáltatásokért 0,2%-kal kellett többet fizetni, ezen belül a telefon-, internetszolgáltatások 3,1%-kal drágábbak, az üdülési szolgáltatások 3,8%-kal olcsóbbak lettek.

A ruházkodási cikkek ára 1,0%-kal nőtt.

A járműüzemanyagok ára 0,9%-kal csökkent.

Összességében az inflációs adat pozitív meglepetést okozott, vagyis az áremelkedés lassabb, mint amit a piaci elemzők vártak, habár a maginfláció emelkedése nem tört meg. Ezt a mutatót azonban nagyban befolyásolják az adóváltozások. A 2,8%-os infláció miatt az MNB kényelmes helyzetben lehet, hiszen a pénzromlás üteme a 3%-os célja alá került, hosszú ideje először. Az infláció alakulása miatt tehát úgy tűnik, hogy a jegybank tartósan laza monetáris kondíciókat tarthat fent.

(Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán)