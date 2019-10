A jövő magyar kórháza egyszerre okos és zöld

Nincs szükség ennyi aktív betegellátást végző intézményre, ne a kapacitás, hanem az eredmények határozzák meg a finanszírozást - fogalmazta meg erőteljes üzeneteit Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke a Hungaromed konferencián tartott előadásában.

Az ellátórendszer jelenlegi működését meghatározó feltételekről, valamint a jövő lehetséges irányairól beszélt előadásában az MKSZ elnöke. Meglátása szerint nem kell ennyi aktív ellátást végző intézmény, át kéne alakítani a struktúrát ennek fényében, emellett fontos lenne, hogy "ne a kapacitás, hanem az eredmények határozzák meg a közfinanszírozást". Ma ugyanis nem lehet tervezni, mivel egy intézmény költségvetése köszönőviszonyban sincs az igényekkel.

Úgy vélekedett, hogy a legnagyobb kincs a mai világban az egészségügyben is az adat, ezért valid adatokra van szükség a kórházakról is. Erre alapozva lehet kialakítani egy hatékonyabb ellátórendszert. Emellett fontos trend, hogy a betegeknek is egyre nagyobb az igényük az információra, fontos, hogy az ellátók megosszák velük az adatokat, a megfelelő módon és időben.

Szerinte további lényeges változás, hogy a fókusz a személyre szabott medicina felé mozdult el, ennek keretében nagyobb hangsúlyt kell fektetni a prevencióra, predikcióra és a potenciális betegségek kezelésére is. Fokozni kell a betegélményt - húzta alá a Kórházszövetség elnöke. A hatékonyság növelése érdekében szükség van az intézményekben a felhőalapú megoldások alkalmazására, a mesterséges intelligencia és a digitális megoldások térnyerésére.

A jövő szerinte ugyanis a smart hospitalokról szól, amelyek többek között a személyre szabott egyéni szobákat jelentik.

A Kórházszövetség missziójaként azonosította a tiszta és élhető viszonyok megteremtését, a valós költségfinanszírozást, az egészségügyi ellátórendszerre adaptált szabályozást. Új törvény megalkotására van szükség, aminek meg lehet felelni, mert most nem tud megfelelni egyetlen kórház sem - fogalmazott. Külön kiemelte a betegközpontú ellátást és a munkatársak megbecsülését, mint fontos cél.

Arról is beszámolt, hogy főigazgatóként az Uzsoki Kórházban útnak indította a zöld kórház koncepciót.

Ennek keretében tervezik a környezetbarát működést, az energiafelhasználás csökkentését, az alternatív energiafelhasználást, az étkeztetésben változásokat hajtanak végre (nem lesznek eldobható műanyag dobozok), csökkentik a vízhasználatot, a hulladékkezelést optimalizálják, csökkentik a nyomtatás mennyiségét dokumentumkezelő rendszerrel és az elektronikus aláírás elterjesztésével. De ennek keretében szabályozzák a beszállítói környezetet, és szem előtt tartják a green building designt.