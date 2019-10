Szoros brazil kapcsolatokat szeretne a magyar kormány

Magyarország minden eddiginél szorosabb kapcsolatot szeretne kiépíteni Brazíliával; miután a két ország vezetői nagyon hasonlóan közelítik meg a világpolitika kérdéseit, ezt a kivételes politikai egyetértést kölcsönös gazdasági előnyökre kell váltaniuk - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden brazil hivatali kollégájával, Ernesto Araújóval közös brazíliavárosi sajtótájékoztatóján.

A magyar diplomácia vezetője a külügyminisztériumban először négyszemközt tárgyalt Ernesto Araújóval, majd a miniszterek vezetésével összeült a két ország gazdasági vegyes bizottsága. Az ülésen együttműködési megállapodást írtak alá a magyar Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ és a Brazil Mezőgazdasági Kutatóintézet, a magyar Nemzeti Akkreditáló Hatóság és brazil partnerintézménye között, valamint egyetértési megállapodást a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium és a brazil tudományos, technológiai, innovációs és kommunikációs minisztérium között a békés célú űrtevékenységre vonatkozóan. Ezután Jair Bolsonaro brazil államfő fogadta Szijjártó Pétert és kíséretét az elnöki palotában. Szijjártó Péter brazíliai látogatásán korábban Sao Paulóban részt vett egy brazil-magyar üzleti fórumon.

Brazília és Magyarország hasonlóan fontosnak ítéli meg a biztonság kérdését, az illegális migráció megállítását, azt, hogy mindenki tartsa tiszteletben szuverenitását, és fontosnak tartja a keresztény közösségek megvédését világszerte - mondta. Kifejtette, ennek megfelelően a magyar kormány márciusban elfogadott egy határozatot, egy stratégiai előterjesztést arra, hogy Budapest új alapokra helyezi kapcsolatrendszerét Brazíliával. Ehhez az alapok jók, hiszen Brazília Magyarország második legjelentősebb kereskedelmi partnere Dél-Amerikában - jegyezte meg a miniszter.

A most megkötött megállapodások a mezőgazdasági kutatásról, a termékakkreditációról és a vízügyi együttműködésről sokat segítenek abban, hogy a két ország a már folyamatban lévő együttműködését gazdasági területen is még szorosabbra fűzze - mondta. A kétoldalú kapcsolatok stabilitásában Magyarország fontosnak tartja az emberek között kapcsolatokat - jelentette ki. Az elmúlt években több mint kétezer brazil hallgató tanult magyarországi egyetemeken. Most szeptembertől 250 brazil fiatal kezdte meg a tanulmányait Magyarországon. Magyar nyelvű lektorátus kezdett el működni két brazil egyetemen. Jövőre magyar kulturális évadot rendeznek Brazíliában - sorolta.