Viharfelhők a világ felett - Jön fel a nyakunkra Bulgária és Románia

Vakhal Péter, tudomány munkatárs, Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Cikk mentése Megosztás

A Világgazdasági Fórum (WEF) 2019-ben is nyilvánosságra hozta Globális Versenyképességi Riportját, amely az egyik legátfogóbb elemzésnek számít a szakmában. Idén 141 ország tudott adatokkal szolgálni a genfi intézet számára, ezek közül Magyarország a 47. legversenyképesebb ország. A versenyképességi pontszámok 1 és 100 között szóródnak, hazánk pontszáma 65,1 pont, 0,8 ponttal magasabb, mint egy évvel korábban. Bár a globális rangsorban előrébb kerültünk egy hellyel (Mexikó és Indonézia is rontott), relatív pozíciónk az EU-ban nem változott, továbbra is a 28 ország közül a 24. helyre elegendő a pontszámunk - értékeli a friss jelentést a Portfolio-nak írt cikkében Vakhal Péter, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet tudomány munkatársa.