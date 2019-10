Az idei év nagy slágere a Bosszúállók: Végjáték – Jön-e még idén olyan film, ami letaszítja a trónról?

Nem alakult túl jól a nyári szezon az amerikai mozikban, sőt, augusztusi adatok szerint hat százalékkal kevesebb volt az észak-amerikai mozis bevétel, mint a tavalyi év azonos időszakában, dacára annak, hogy olyan sikerfilmeket mutattak be, mint a Bosszúállok: Végjáték, Az oroszlánkirály vagy a Toy Story 4. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet a magyar mozikban, hogyan alakultak a jegyeladások, és mit vár a filmes szakma az őszi-téli bemutatóktól.

Miközben a mozikban idén világszerte olyan sikerfilmeket mutattak be, mint a Bosszúállók: Végjáték (ami az Egyesült Államokban a filmbevételeket nyilvántartó Box Office Mojo szerint jelenleg 858 millió dolláros bevételnél jár, világszerte pedig 2,8 milliárd dollár értékben adtak el rá jegyet) vagy Az oroszlánkirály, az amerikai mozik bevételei mégis alacsonyabbak, mint a tavalyi év azonos időszakában. Augusztus végi adatok szerint Észak-Amerikában hat százalékkal kevesebb volt a mozis bevétel, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A nyári szezon sem alakult valami jól: a mozis bevételek két százalékkal elmaradtak a tavalyitól Észak-Amerikában.

A nyári szezon kicsit gyengébb volt Magyarországon is, mint amire a mozik számítottak, különösen igaz ez júniusra

– mondta a Portfolio megkeresésére Buda Andrea, a Cinema City pr- és marketingigazgatója. Mint mondta, tavaly épp május végén került mozikba a Solo: Egy Star Wars-történet című film, a Star Wars saga részei pedig nagyon népszerűek. Ugyancsak sok nézőt hozott a Jurassic World: Bukott birodalom.

Idén viszont nem volt ennyire erős franchise film a mozikban

– tette hozzá. A tavasz viszont erős volt a Cinema City-nél: áprilisban 30, májusban 8 százalékkal váltottak több jegyet a nézők, mint tavaly. Ha a második negyedévre vonatkozó adatokat nézzük, kiderül, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal nőtt a nézők száma és 4,35 %-kal nőtt a jegyeladásból származó bevétel.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) adatai szerint is a Bosszúállók: Végjáték vonzott a legtöbb nézőt Magyarországon. A 2019 második negyedéves adatok szerint 818 ezren váltottak jegyet a filmre, háromszor annyian, mint az élőszereplős Aladdinra, ami a második legnépszerűbb film volt idén. A harmadik helyen landolt a Csaló csajok című film.

Lesz-e olyan film, ami letaszítja a trónról a Bosszúállókat?

Az ősszel és az idei évvel kapcsolatban pozitívak a várakozások a filmes szakmában nemzetközi szinten és hazánkban is. Buda Andrea elmondta, hatalmas felhajtás övezi Todd Phillips és Joaquin Phoenix filmjét, a Jokert, és a nálunk forgatott, Will Smith főszereplésével készült Gemini Man és a szintén Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet is erős őszt vetítenek előre. Szintén sokat várnak a Demóna: A sötétség úrnője című filmtől és a Jégvarázs 2. részétől is.

Netflix filmek érkeznek a magyar mozikba



Idén ősszel több netflix-filmet is levetítenek a magyar mozikban. Martin Scorsese filmje, a Robert De Niro és Al Pacino főszereplésével készült The Irishman novemberben lesz látható a magyar mozikban.



Nagyvászonyra kerül az Adam Driver és Scarlett Johansson főszereplésével készült Marriage Story is és Fernando Meirelles The Two Popes című filmje is.

December végéig még öt magyar film is a mozikba kerül, és ha az elmúlt évek tendenciáit nézzük - amelyek azt mutatják, hogy a magyar nézők kezdenek visszatalálni a hazai gyártású filmekhez -, akkor ilyen téren is jó eredményeket várhatunk – véli Buda Andrea.

Az alábbi magyar filmek kerülnek még idén a mozikba:

- FOMO: FEAR OF MISSING OUT: 2019. október 10.

- Drakulics elvtárs: 2019. október 31.

- Szép csendben: 2019. november 14.

- Valan: 2019. november 21.

- Seveled: 2019. december 5.