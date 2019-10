Fegyverembargóval sújtja az EU Törökországot

z EU-tagállamok külügyminiszterei hétfőn nyilatkozatban ítélték el az Észak-Szíriában indított török katonai akciót, ami megítélésük szerint komolyan aláássa az egész térség stabilitását és biztonságát, és veszélybe sodorja azokat az eredményeket, amelyeket a Daesh ellen létrejött nemzetközi koalíció eddig elért a terrorszervezet megsemmisítésében.

A külügyminiszterek újfent felszólították Ankarát az önkényes katonai akció beszüntetésére és csapatainak kivonására Észak-Szíriából. A 28 tagállam diplomáciájának irányítói arra is kötelezettséget vállaltak, hogy

minden Törökországba irányuló fegyverexportot leállítanak, ahogy azt Németország és Franciaország már bejelentette.

Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az ülést követően méltatta, hogy az EU-n belül konszenzus alakult ki a török akció elítélésében és a fegyverszállítások leállítását illetően is. „Ezek kemény következtetések, amelyek remélem nem kerülik el Ankara és mások figyelmét sem” – szögezte le Mogherini.

Ő is, akárcsak Heiko Maas, német és Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter is aláhúzta, hogy ha formailag nem is lehet a Törökországgal szembeni fegyverembargóról beszélni, a döntés effektíve ezzel ér fel. Uniós hatáskör hiányában a kormányoknak kell eldönteniük, mikor és hogyan szereznek majd érvényt a tiltásnak.

Jean Asselborn egyenesen biztos benne, hogy Recep-Tayyip Erdogan nem fog hallgatni az EU-ra, miután a szíriai kurdok elleni támadáshoz előzetesen megszerezte Donald Trump amerikai és Vlagyimír Putyin orosz elnök hozzájárulását.

Mogherini szerint az EU28-ak azért szavaztak a fegyverembargónak erre a formájára, mert a klasszikus intézkedés jogi elfogadtatása időigényes lett volna és azt általában az ENSZ Biztonsági Tanács határozatainak végrehajtásánál alkalmazzák. De – ismerte el -, legalább ennyire nyomott a latba, hogy egy valódi fegyverembargóval nem akartak további komplikációkat okozni a NATO-nak, amely a soraiban tudja a törököket is. „Az EU döntéshozatalának ez nem különösen nehéz, annál inkább az lehet a NATO számára, hogyan kezelje ezt a helyzetet” – tette hozzá a kül- és biztonságpolitikai főképviselő.