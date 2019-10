Karácsony Gergely elárulta, mire készül Budapesten

Bevezetjük a legszigorúbb átláthatósági rendelkezéseket – nyilatkozta Karácsony Gergely, frissen megválasztott budapesti főpolgármester az Indexnek . Azt is elmondta, hogy az elmúlt öt év szerződéseit is nyilvánosságra fogják hozni és jogi elemzés alá vetik majd ezeket. Karácsony azt is bejelentette, hogy elindítják Budapest zöldítési programját, de emellett a rabszolgatörvényről és a menetdíj kedvezmények kiterjesztéséről is beszélt.