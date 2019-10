Alapvetően megváltozott a világ – Mire számíthat így Magyarország?

Az az igazi veszély a világgazdaságban, hogy a mostani gazdasági lassulás nem csak ciklikus, hanem strukturális, amelyet részben az elöregedés táplál és ehhez a munkaerőpiacnak, a szociális ellátó rendszernek alkalmazkodnia kell – mutatott rá a Budapest Economic Forum nyitóelőadásában Christian Ketels. Éppen emiatt a Boston Conulting Group vezető közgazdásza azt is összefoglalta, hogy a kelet-közép-európai országok ebben az alapvetően megváltozott külső környezetben és bizonytalan világban mire kell figyelniük és készülniük.

Globális gazdasági kilátások

Nemcsak a rövid távú kihívásokra kell reagálni, hanem ennek a reakciónak illeszkednie kell a hosszabb távú stratégiához is és ezért kell nagyobb képben nézni a folyamatokat – mutatott rá előadása kezdetén Christian Ketels. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság elnöke már két éve, még a gazdasági felívelés tetején figyelmeztetett a lassulásra, ami azóta már jól láthatóan ki is bontakozott. A közgazdász azt elemezte beszédében, hogy a mostani lassulásnak milyen a természete, mik a fő jellemzői (beruházási ráták csökkenése, kereskedelmi forgalom növekedésének lassulása, és végülis betudható-e egy normális ciklus végi lassulásnak, vagy sem).

Hangsúlyozta azonban, hogy a mostani lassulás nem tudható be csupán az amerikai-kínai elhúzódó kereskedelmi háborúnak, mert sokkal szélesebb térségekben látjuk a lassulást, és az markánsan látszik, hogy az európai (főként a német, olasz, francia) feldolgozóipar nagy része recesszióba csúszott. Mindehhez hozzájött megfogalmazása szerint „a saját magunk által kreált probléma” is: a Brexit.

Az a nagy kérdés, hogy az, amit most látunk, az csak egy ciklus végi lassulás, vagy a növekedés trendszerű, hosszú távon is érvényes lassulása?

– tette fel a vezető közgazdász.

Szerinte az Egyesült Államokban az alacsony munkanélküliség és a lakossági fogyasztás továbbra is táplálja a növekedést, így ott eleve nem is olyan markáns a lassulás, közben viszont az európai kontinensen az alacsony kamatkörnyezet mellett sem erős a fogyasztás, mert az alacsony kamat inkább a megtakarítást táplálja (az emberek félnek, hogy a megtakarításuk elértéktelenedik, így többet tesznek félre). Ez az Európai Központi Bank számára is nagy kihívásokat okoz és ebben a környezetben döntött további kamatvágásról a negatív tartományban a Kormányzótanács. Ez az út azonban tovább már nem folytatható fokozott veszélyek nélkül, mert a tartósan negatív kamatkörnyezet a pénzügyi rendszernek is károkat okoz, a fogyasztást/beruházást pedig láthatóan nem igazán erősíti. Így tehát a fiskális politikának kellene lépnie, mert lehetne rá mozgástere – mutatott rá.

Azt is hangsúlyozta: az uniós átlagos növekedés mögött nagy a szóródás, mert míg Németország alig nő, addig például Spanyolország szépen teljesít, a kelet-közép-európai régió pedig még mindig szárnyal. Így tehát a 2020-as üzleti tervezésnél ezeket a különbségeket figyelembe kell venni és egyúttal hiba lenne a tervezés alapjául csak azt megtenni, hogy mindenhol úgyis lassuló növekedésről van szó.

Az előttünk álló kihívások kapcsán négy főbb témát említett:

Az amerikai-kínai kereskedelmi háború tartós lesz, a múlt héten megnevezett „első lépésszerű” megállapodás mögött nincs sok tartalom

Amerikai-európai kereskedelmi háború (autók, Airbus állami támogatása miatti „visszavágás”) is tartós kockázat

Brexit és az általa okozott sokk egy kis és nyitott gazdaságnak, mint Magyarország

Geopolitikai kockázatok, terrorveszélyek.

Mindezen felvezetés és elgondolkodtató összefüggések után Christian Ketels kijelentette:

Az az igazi veszély, hogy a mostani gazdasági lassulás nem csak ciklikus, hanem strukturális, amelyet részben az elöregedés táplál és ehhez a munkaerőpiacnak, a szociális ellátó rendszernek alkalmazkodnia kell.

A klímaváltozás elleni harcban az EU határozott fellépésének szükségessége nem kérdés részben a Föld, részben a globális vezető szerep megőrzése szempontjából is, inkább az, hogy ezt a határozott fellépést pontosan hogyan tesszük meg. Az is biztos azonban, hogy ha nem teszünk semmit, az összes téma veszéllyé válik.

Mire számíthat ebben a környezetben Kelet-Közép-Európa?

A fenti globális gazdasági körkép után a vezető közgazdász az alábbi négy főbb témát emelte ki térségünkkel kapcsolatban:

a nyugat-európai gazdasági lassulás beszűrődik kelet-közép-európai (CEE) térségbe is, de ezzel együtt a CEE régió felzárkózása még úgy tűnik, hogy folytatódhat

az Európán belüli értékláncok kiépülésének erősödése kedvező a CEE régiónak, de a digitalizáció diszruptív hatása a CEE régió költségelőnyét gyengíti

az autóipar strukturális átalakulása nagyon komoly hatással lesz a CEE régióra, az ellátási láncra

a közös EU-s költségvetésen keresztüli pénzügyi támogatások volumene csökkenni fog.

Mindezek miatt leszögezte: a CEE régiónak és benne a vállalatoknak már rövid távon készülnie kell a gazdasági lassulásra és egyúttal az EU-integrációban is részt kell vennie, mert kijelentette: a CEE-nek sikeres EU-ra van szüksége (amihez hozzájárulhat) és oda-vissza igaz ez az összefüggés. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság megválasztott új elnöke, Ursula von der Leyen határozott politikai stratégiát, célkitűzéseket rögzített és ezekben a CEE-nek is részt kellene vennie alakítóként:

WTO reform

EU-n kívülről érkező, stratégiai cégekbe történő felvásárlások kezelésének javítása

az EU külkereskedelmi érdekeinek jobb védelme

az európai ipar hatékonyabb védelme és fejlesztési stratégiája

az európai technológiai szuverenitás erősítése és a mesterséges intelligencia egységes európai megközelítésének kidolgozása

a 2030-as és 2050-es klímavédelmi célok közös erőfeszítések melletti elérése

közös karbonadó kidolgozása

az első európai klímavédelmi törvény és egy európai zöld deal megalkotása.

Összességében azt hangsúlyozta, hogy a demográfiai folyamatok, a klímavédelmi fellépés és a digitalizáció, továbbá a hírekben kiemelt helyen szereplő Brexit és kereskedelmi háború együttesen egy strukturálisan lassabb gazdasági növekedés felé mutatnak és erre a CEE régió kormányainak és vállalatainak is fel kell készülnie.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos