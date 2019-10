Így küzd a Richter és a Mol az új kihívókkal és a romboló trendekkel

A szabályozói akadályok, illetve a nagy beruházási igények miatt sem a Richternek, sem a Molnak nem kell rövid távon aggódnia az iparágukat érintő diszruptív trendek, új kihívók miatt, de mégis figyelniük kell az új szereplőkre, mert az üzleti stratégiát komolyan befolyásolhatják, a megoldás pedig a nyílt innováció, illetve az ígéretes ötletek kockázati tőkealapon keresztüli felkarolása – osztotta meg gondolatait a Budapest Economic Forum első panelbeszélgetésén a két vállalat felsővezetője.

Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója és Világi Oszkár, a Mol-leány Slovnaft vezérigazgatója a beszélgetés során azt a kérdést járta körbe, hogy egy ennyire bizonytalan és ráadásul gyorsan változó külső üzleti környezetben, az újonnan megjelenő és szárnyaló cégek láttán hogyan tudnak haladni és kivédeni a kihívásokat. Mindketten rámutattak arra, hogy fokozottan szabályozott piacon dolgoznak, ahol a tőkeigény és jelentős belépési korlátot jelent, ezzel együtt éles szemmel kell figyelniük az iparági trendeket és alkalmazkodniuk kell azokhoz, illetve fel kell az ígéretes projekteket karolniuk.

A Richter vezérigazgatója példaként említette az okos eszközök fokozottabb használatát, amelyen keresztül egyrészt a fogyasztókhoz közelebb tudnak kerülni, másrészt sokkal több adaton keresztül tudják megérteni például a női test működését (pl. méhen belülre épített eszköz, amely az ovulációs ciklus pontosabb jelzésén keresztül a meddőségi probléma leküzdésében is segít, vagy az okosóra, amely a magas vérnyomás betegség tágabban értelmezett vizsgálatát segíti). Orbán Gábor szerint a gyógyszercégekre a romboló trendek rövid és közép távon nem jelentenek akkora fenyegetést, mint az egészségügyi szolgáltatókra (pl. diagnosztika, mesterséges intelligencia, stb.)

A cégvezető szerint az új, feltörekvő technológiákra ezzel együtt a gyógyszercégeknek is figyelni kell, mert igenis átrajzolhatják a céges stratégiát. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudják ezt megtenni és egyúttal „közel tartani magukat” az új, innovatív megoldásokhoz, a nyílt innovációk modelljét válaszolta, amely a gyógyszercégek és az innovatív, új, feltörekvő cégek együttműködését jelenti (egy szintig tudják csak elvinni ezek az új cégek a fejlesztéseiket részben tőke, részben kapcsolati korlátok miatt és itt belépnek a közepes és nagy gyógyszercégek a képbe). Orbán Gábor azért is mondta hasznosnak és járhatónak ezt az irányt, mert arra is rámutatott, hogy a K+F projektek megtérülése meredeken zuhan az elmúlt években.

Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója megjegyezte: ő nem annyira pesszimista az olajtársaság kilátásaival kapcsolatban, mint amilyen hangulat a környezettudatos gondolkodás erősödése miatt mostanában körüllengi az ágazatot, hiszen világszinten nőnek az autóeladások (nem Európában), és a fogyasztás is emelkedik. Rámutatott arra, hogy jelenleg is 100 millió gépjármű van a világon és a tavalyi 400 ezer után idén talán 600 ezer elektromos meghajtású gépjárművet tudnak értékesíteni, azaz a belső égésű motorokon alapuló hajtáslánc még évtizedekig velünk lesz. Így a beruházásokra is szükség van és éppen ezért feltette a kérdést az előtte előadást tartó EIB alelnöknek is, hogy ha az EIB tényleg felhagy a fosszilis és gázalapú projektek finanszírozásával, akkor mit fognak finanszírozni?

Az elektromos autók rohamos terjedését a hálózati töltési korlátok is lassítják, de megjegyezte, hogy összességében azért figyelnek az elektromos autó forradalomra, és részben ezzel összefüggésben alakítják át az üzemanyag töltőhálózatukat is (töltési pontok, kávézók), mert a fő céljuk pl. a Mol Limóval is inkább az, hogy közelebb kerüljenek a fogyasztókhoz és minél több szolgáltatással tudják kiszolgálni (nem litert, hanem kilométert adnak el a fogyasztóknak).

Világi az innovációs stratégiájuk kapcsán kijelentette: a mi innovációs gondolkodásunk az, hogy a meglévő eszközöket, infrastruktúrát hogyan tudjuk működtetni, hogy ez javítsa a működési eredményünket (az adatok alapján a kompresszorok átlagos élettartama előtt lecserélik az összeset és ez jelentős nettó költségmegtakarítást jelent). A MOL 2030-as stratégiája egyrészt az előállított termékek átalakítását, másrészt a költségek újragondolását jelenti (épp az adatokban rejlik ennek a nyitja), emellett sokkal inkább fogyasztóbarátok, fogyasztóorientáltak vagyunk – rögzítette.

A Slovnaft vezére arra is kitért, hogy az iparágukba betörő, vagy ígéretes technológiák kapcsán a Mol által alapított Lead Ventures kockázati tőkealap is hasznos, azon keresztül szűrik, vizsgálják a lehetőségeket és a szellemi kapacitást is be tudják rajta keresztül vonni.

