Még alacsonyabb lett az eurózóna inflációja

Az eurózónában szeptemberben 0,8% nőttek az árak az előző év azonos időszakához képest - írja az Eurostat. A hivatal előzetes becslése 0,9% volt, így ez a csökkentés 0,1 százalékpont volt. Az Európai Unió átlagos inflációs rátája ennél magasabb volt, szeptemberben 1,2%-kal nőttek az árak éves szinten.

A 0,8% végleges inflációs ráta meglepte a piacokat, amelyek az előzetesen közölt 0,9 százalékos érték megerősítését várták. A revíziót az indokolta, hogy a vártnál kevésbé drágultak az ipari termékek, ami pedig újabb vészjósló jel a termelés és a bizalom csökkenésével küzdő euróövezeti gyáripar számára.

Az eurózónán belül Ciprus és Portugália már elérte a deflációs szintet is: Cipruson 0,5%-kal, Portugáliában 0,3%-kal csökkentek az árak. A további sereghajtók Görögország, Spanyolország és Olaszország, akik egységesen 0,2%-os inflációt értek el az Eurostat szerint.

Ha az Európai Unió összes országát vizsgáljuk, akkor az inflációs rangsort Románia (3,5%), Szlovákia (3%) és Magyarország (2,9%) vezeti.

Az Európai Központi Bank szeptemberben jelentett be egy komplex élinkítő programot, hogy az infláció visszatérjen a jegybank 2%-os inflációs céljához. A már így is megosztott EKB Kormányzótanácsának az alacsony szeptemberi inflációs adat további vitára ad okot, egyben felerősítheti azokat a spekulációkat, hogy az eurójegybank újabb monetáris élinkítési programot jelent be.