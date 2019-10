Orbán Viktor máris üzent a magyar családoknak

Választás

A csatornának is értékelte a vasárnapi önkormányzati választás eredményét. Szerinte a választást a kormánypártok megnyerték, de érzékeny veszteségeket szenvedtek el, különösen Budapesten és néhány nagy városban is. Azt is hozzátette, hogy a kormánypártokra több mint 1,8 millióan szavaztak, így megmaradt az erős támogatás a kormány mögött, ez pedig szükséges is a jó kormányzáshoz.

El kell fogadni a budapestiek döntését - fogalmazott a fővárosi eredményekkel kapcsolatban. Nekem ezzel kapcsolatban csak az a dolgom, hogy Karácsony Gergely esélyt kaphasson a bizonyításra és én megteremtem az ehhez szükséges feltételeket - magyarázta.

Főváros, Karácsony Gergely

Orbán Viktor elmondta, a kormány együttműködésre törekszik Karácsony Gergely megválasztott főpolgármesterrel és azt is hozzátette, hogy

a Tarlós Istvánnal megkötött megállapodásokat változatlanul hatályban tartja.

Ennek esélyeiről részletesen korábbi cikkünkben írtunk:

Mindenre számíthat a főváros új vezetése, amit egyébként Tarlós István is megkapott a kormánytól - húzta alá Orbán Viktor, aki azt is megjegyezte, hogy azt kívánják Karácsony Gergelynek, hogy sikerüljön jobban irányítani a fővárost, mint az alakult az elmúlt években. Nincs jelentősége annak, hogy az önkormányzatnak milyen pártszíne van, korrekt együttműködésre törekszünk - ígérte a fővárosiaknak és a főpolgármesternek.

A Borkai-üggyel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy mivel ő ennek a közösségnek, a Fidesznek elnöke, ezért neki kell kimondania, hogy "nálunk bizonyos dolgok nem férnek bele".

Tervek

Három fontos csomópontja van az előttünk álló munkának - válaszolta egy újabb kérdésre a kormányfő.

Az első a családvédelmi akcióterv végrehajtása, esetleg új elemekkel való kiegészítése. A második a gazdasági növekedés fenntartása. Ezen múlik a munkahelyek száma és a bérek emelkedése - mondta. Európa egén gyülekeznek a felhők, ezért nekünk gazdaságvédelmi akciótervet, terveket kell megindítanunk a következő hónapokban. Magyar Falu Program megerősítése, pénzügyi kereteit és formáit, az ősz hátralévő hónapjaiban. Ehhez majd felhatalmazást fogok kérni a parlamenttől.

A három belengetett intézkedésből kettő mindenképpen újdonságnak mondható, a családvédelmi akcióterv esetleges kibővítése, valamint a Magyar Falu Program pénzügyi megerősítése (az újabb gazdaságvédelmi akciótervek lehetőségéről már nyáron beszélt), azonban a vasárnapi választások eredményének ismeretében nem meglepő a mostani miniszterelnöki bejelentés. Az általunk hétfőn megkérdezett piaci elemzők is az újabb gazdaságélénkítő lépések megtételét vetítették előre. Szerintük azonban nincs ok az aggodalomra, mert a költségvetésben rendelkezésre áll a mozgástér. Valószínűleg a kormány is azért ennyire magabiztos, főleg, hogy most már új családvédelmi intézkedésekről is szó lehet, mert az idei büdzsé nagyon stabil lábakon áll, ami megteremti az alapján a tervezettnél jobb jövő évi számoknak is. Úgy áll stabil lábakon a büdzsé, és nincs veszélyben (például az MNB néhány héttel ezelőtti várakozásai szerint sem) az idei évre kitűzött 1,8%-os hiánycél, hogy év közben kiadásnövelő intézkedésekről döntött. Érdemes azt is kiemelni, hogy 2019-ben a kormány 150 milliárd forintot tervezett be a Magyar Falu Programra, és most ennek a növelését helyezte kilátásba a kormányfő.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök Róma belvárosában szelfizik egy járókelővel 2019. október 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs