Pence Ankarában beszélt arról is, hogy a tűzszünet 120 óráig lesz érvényben (5 nap), ez idő alatt a kurd harcosoknak lehetőségük lesz biztonságosabb zónából visszavonulniuk -írja a MarketWatch.

A hírre az iShares MSCI török ETF-je közel 4%-ot erősödött.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with and . Thank you to . Millions of lives will be saved! @VP