Brexit: gigantikus tüntetés zajlik Londonban a második népszavazásért

Dühös emberek tízezrei, de akár százezrei is masírozhatnak ma London utcáin a második Brexit népszavazást követelve. Ha a szervezők jóslata beválik, és tényleg a márciusi tüntetéshez hasonló, 1 millió fő körüli létszám is összejön, akkor ez lehet a brit történelem egyik legnagyobb létszámú tüntetése - emlékeztet a Reuters. Egy ekkora tömeg már jókora nyomást gyakorolhat az ezekben az órákban 37 év után először szombaton összeülő brit parlamenti képviselőkre is.