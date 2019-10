Lagarde: Amerika elveszítheti világ vezetőjének szerepét

Fenn áll a veszélye annak, hogy az Egyesült Államok elveszítse a világvezető szerepét - nyilatkozta Christine Lagarde egy CBS interjúban. Lagarde tart ettől, mert véleménye szerint ez egy borzalmas fejlemény lenne. Ezen kívül az EKB új elnöke kitért a kereskedelmi háborúra is, és óva intette Trumpot a Fed kritizálásától is.

Christine Lagarde a Nemzetközi Valutaalap (IMF) leköszönő elnöke, és az Európai Központi Bank (EKB) nem rég jóváhagyott elnöke arról beszélt egy CBS interjúban, hogy az USA elveszítheti a globális vezető szerepét a kereskedelmi háború kapcsán, aminek szörnyű következményei lehetnének.

Emellett óva intette Donald Trumpot attól, hogy a Federal Reserve-t sürgesse a kamatok további csökkentésére, mert az váratlan inflációt tud eredményezni. Lagarde szerint, amikor a munkanélküliség 3,7%-os, nem feltétlen ideális tovább csökkenteni a kamatokat. A kamatemelés kockázata, hogy az árak emelkedni fognak.

Ezen felül, szerinte Trumpnak meggondoltabban kéne használni a Twittert, mert a piac stabilitása függ a nyilatkozataitól. Megfontoltabbnak kellene lennie, jobban átgondolni a kérdéseket és csendben kialakítani a racionális döntést.

Lagarde arra biztatta a politikai döntéshozókat, hogy találjanak megoldást az USA-Kína kereskedelmi háborúra, ami szerinte komolyan fenyegeti a világgazdaság növekedését.

Ha Kínának és az USA-nak sikerült a világgazdaság növekedését több mint 1 százalékponttal csökkentenie, az számottevően kevesebb befektetést, állást eredményez, magasabb munkanélküliséget és lassuló növekedést.

Az IMF előző héten tartotta az éves őszi találkozóját, ahol többen is hangsúlyozták, hogy a világgazdaságra legnagyobb kockázatot a kereskedelmi bizonytalanságok jelentik. A Brexitnek is komoly hatása van a globális gazdaságra, amit Lagarde is megjegyzett az interjújában, mint aggodalomra adó jelet.

Az IMF leköszönő elnöke szerint a világgazdaság liberalizálása az elmúlt évtizedekben pozitívan hatott a növekedésünkre. A fejlődő országokban most elindult protekcionista folyamatok viszont az eddig elért eredményeket építik le.

Lagarde úgy látja, hogy a nemzetközi kereskedelem, a kapcsolatok, az emberek és a tőke szabad mozgása százmilliókat emelt ki a szegénységből. Most, néhány ember a fejlődő országokban azt mondhatná, hogy "Huh. Miért érdekel ez engem?"

A most kialakult protekcionizmust mi sem szimbolizálja jobban, mint az országok által egyre gyakrabban használt kereskedelmi falak (vámok) és az USA esetében akár a fal fizikai megtestesülése.

Mit csinálnak a falak a járványok ellen? Mit csinálnak a falak a terrorizmus ellen? Mit csinálnak a falak a klímaváltozás és a környezet pusztulása ellen? Ezek nem válaszok globális kérdésekre és ügyekre, amik összekötnek minket, ha szeretjük ezt, ha nem.

– mondta Lagarde.

Címlapkép: Marc Bryan-Brown/WireImageÍ