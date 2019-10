Elhasztják a Brexitet! Csatát vesztett Johnson

Ma este 8 óra után két kulcsfontosságú szavazást is tartottak a brit alsóházban, ezek közül az egyiket megnyerte Boris Johnson, a másikat viszont elveszítette, ez pedig azt is jelenti, hogy az eredeti menetrendben szereplő október 31-én az Egyesült Királyság nem lép ki az Európai Unióból. A hírre a font gyengül, a tőzsdék pedig esnek.

Két fontos szavazást is tartottak ma este a brit alsóházban:

Az egyikben jóváhagyta kedd este a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás általános alapelveit, lehetővé téve, hogy az egyezményről szóló törvénytervezet a ratifikációs folyamat következő szakaszaiba lépjen. Az öt és fél órás vita után megtartott szavazáson a képviselők 329-299 arányban voksoltak a megállapodásra.

A másik szavazáson viszont leszavazta kedd este a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikációjára kidolgozott rendkívül feszes kormányzati menetrendet,ezen a szavazáson a képviselők 322 nem, 308 igen ellenében elutasították a kormány menetrendjét.

A szavazások után Boris Johnson bejelentette, hogy a kormány szünetelteti a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti ratifikációs folyamatát, amíg az Európai Unió döntést nem hoz a Brexit halasztását indítványozó brit kormányzati kezdeményezésről. A mai szavazások végeredménye azt is jelenti, hogy nem lesz Brexit október 31-én.

A kedd esti két szavazás lényege az, hogy van olyan Brexit-megállapodás, amely mögött végre a brit alsóház többsége fel tudott sorakozni, de a ratifikáció extrém sebességére egyúttal nemet mondott, így október 31-én éjfélkor várhatóan nem történik meg a Brexit, ahogy azt Johnson ígérte. Helyette az EU állam-és kormányfői döntenek arról, hogy mennyi halasztást adjanak a briteknek, akik nevében Johson 3 hónapos halasztást kért. Mivel Johnson felfüggesztette a törvény tárgyalását, így a képviselők nem is tudják módosítókkal szétbombázni azt. A kedd esti folyamatok egyúttal várhatóan az előrehozott választások felé vezetnek, amelyek elvileg karácsony előtt is megtarthatók lennének, igaz ahhoz, hogy tényleg ki is írják azokat, a képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Elviekben megállapodás nélküli, rendezetlen kilépés is történhetne október 31-én, de jó eséllyel nem lesz, mert van a parlament által elfogadott megállapodás, és így az EU-nak nincs oka elutasítani a halasztási kérelmet. A legvalószínűbb kimenet a halasztás, új választás megtartása, és egy Johnson párti parlamenttel a rendezett Brexit végrehajtása. Kis esély arra is van, hogy az ellentábor egy új Brexit-népszavazásig eljuttatja a folyamatot, de nem ez a fő forgatókönyv.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke közben bejelentette, hogy konzultációkat kezd az Egyesült Királyság kiválási határidejének 2020. január 31-ig történő esetleges halasztásáról a tagállamok vezetőivel - közölte az Európai Bizottság szóvivője kedden. Mina Andreeva arról számolt be a Twitteren, hogy tudomásul vették a döntéseket, és várják, hogy a londoni kormány tájékoztatást nyújtson következő lépéseiről.

A Brexittel kapcsolatos ma esti hírekre a tőzsdék is reagáltak, az amerikai tőzsdék lefordultak,

de esik a DAX határidős részvényindex is, amely néhány perc alatt közel 70 pontot esett.

Az angol font jelentősen gyengült a vezető devizákkal szemben.

