Kiderült, hol van a három nyugdíjas paradicsom - a gazdagoknak

Hol telepedjen le egy nyugdíjas, ha stabil egészségügyi ellátást, nyugalmat és jó időjárást szeretne magának - tette fel a kérdést egy módos, 68-69 éves amerikai házaspár. A MarketWatch segített nekik megválaszolni, hogy hol érdemes nyugdíjasként élni az USA-ban.

Különös, bizonyára messze nem általános problémát vetett fel az a Las Vegas-i házaspár, akik 5 millió dolláros vagyonukkal nem tudják eldönteni, hogy hova érdemes idős korukra elköltözniük. Szerintük Las Vegasban a kaszinók és a pezsgő élet talán jó még egy pár évig, de ha nehéz találni kompetens egészségügyi dolgozókat, akkor az mit sem ér. A házaspár döntését nehezíti, hogy további szigorú feltétele van: nem akar Kaliforniába költözni.

A MarketWatch összeszedte így nekik a legjobb három várost, ahol érdemes nyugdíjasnak lenni az Egyesült Államokban. A főbb szempontok között volt a jó időjárás, az (államonként eltérő) észszerű adózási rendszer és a jó egészségügyi szolgáltatás. Egyéb szempontok, ahogy jelzi is a házas pár, a moderált politikai környezet és a közepes-nagyvárosi lét.

1. Honolulu, Hawaii

A Hawaii állam fővárosaként számontartott Honolulunak csodás tengerpartjai és múzeumai vannak, amihez kedves helyiek társulnak. Kiemeli a tömegből Honolulut, hogy nagyváros létére az élet sokkal lassabb ott, mint más amerikai nagyvárosokban.

A klíma és az egészségügy számottevő előnye Honolulunak. Két öt csillagos kórháza is van, és a Street legjobb egészségügyi listájára is felkerült. Az időjárás az év során pedig 10-32 fok között alakul, így a nagyon hidegtől sem kell tartani.

A megélhetés egyáltalán nem egyszerű Honolulun, ahol a lakások medián ára 650 ezer dollár, viszont az adóztatás ideális a nyugdíjasoknak. Legalábbis jobb, mint Kaliforniában. Az egyetlen hátránya, hogy Hawaii egy szigetállam, távol van minden másik államtól, így a családtól is.

2. Sarasota, Florida

A floridai időjárás egy fokkal kevésbé csábító: a nyarak melegek és párásak, és nagy a hurrikánveszély. Viszont a város rendre a legjobb nyugdíjas helyek toplistáján szerepel, nem véletlenül. Rengeteg a kulturális program, és csodás a tengerpartja, akár Honolulunak.

Az egészségügyi ellátás is hasonlóan kielégítő, sőt, a Street az egyik legjobb egészségügyi rendszerként írja le Sarasotát, öt csillagos kórház természetesen itt is van. Az adózási rendszer pedig igazán kedvező, hisz az államban nincs egyáltalán SZJA fizetési kötelezettség.

3. Dallas, Texas

A Nagy D-nek, ahogy Dallast ismerik, nagyon jó egészségügyi rendszere van, két öt csillagos kórházzal is rendelkezik. Az időjárás is megfelelő, habár a nyarak itt is melegek és fülledtek tudnak lenni.

Az USA News&World jelentése Dallast a 10 legjobb nyugdíjas város közé sorolta. Egy érdekes keveredése a kozmopolita életnek és a texasi büszkeségnek. A város szintén sok kulturális eseménnyel készül egész évben, és a múzeumok és éttermek is kiemelkedőek.

Ráadásul a texasi megélhetési költségek a másik két célponthoz képest nem is magasak, éppen hogy az országos átlag fölött van. Továbbá az adóztatás Floriádához hasonlóan kedvező: itt sincs SZJA fizetési kötelezettség.