Ez sokkal inkább búcsúbuli, mint kamatdöntés

Szeptemberben 10 bázisponttal mínusz 0,5 százalékra csökkentette a betéti rátát az EKB, ezt hagyták most érvényben. A múlt hónapban jelentették be az eszközvásárlási program újraindítását is, novembertől havi 20 milliárd euró értékben lép be a piacra a jegybank. Másfél hónapja Mario Draghi elnök a döntést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy hisznek abban, hogy a bejelentett csomag elegendő lesz a gazdaság beindításához és az infláció élénkítéséhez.

A Kormányzótanács arra számít, hogy az EKB irányadó kamatai a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig a tanács nem tapasztalja, hogy az előrejelzési időszakban az inflációs kilátások határozottan megközelítik a 2%-hoz megfelelően közeli, de az alatti szintet, és amíg ez a közeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfláció dinamikájában – olvasható a jegybank közleményében.

Az eszközvásárlásokkal kapcsolatban kiemelték, hogy arra addig lehet szükség, amíg megerősödik az irányadó kamatok alkalmazkodó hatása, és röviddel azelőtt befejeződnek, hogy a tanács ismét elkezdi emelni az EKB irányadó kamatait.

Az várható volt, hogy októberben nem módosítanak majd újra a monetáris kondíciókon, hiszen az új intézkedések még nem fejthették ki hatásukat. Így a mai döntés legfeljebb azért lehet érdekes, mert Mario Draghit novembertől Christine Lagarde váltja a jegybank élén. Így magyar idő szerint fél háromtól utolsó hivatalos sajtótájékoztatóját tartja az olasz szakember.

Meglepetés hiányában a mai döntésre nem reagált az euró: