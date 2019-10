Itt a várva várt hír Németországból: közel lehet a gazdasági fordulat

Nem változott az Ifo-index októberi értéke szeptemberhez képest és a negyedik negyedévben a gazdasági aktivitás kis élénkülése várható – jelezte a müncheni Ifo Intézet, illetve annak vezető szakértője.

Európa legnagyobb gazdaságának legfontosabb konjunktúra-indexe 94,6 ponton stagnált októberben, míg a Reuters elemzői konszenzusa 94,5 pontra ereszkedést vetített előre. Minimálisan lett tehát jobb az adat a vártnál, ami egyébként úgy jött össze, hogy a jelenlegi helyzetmegítélés alindexe 98,6-ról 97,8 pontra esett (várt 98 pont), míg a következő hónapokkal kapcsolatos várakozások alindexe 90,9-ről 91,5 pontra emelkedett (várt: 91 pont).

Az Ifo-intézet vezető szakértője a hírügynökségnek azt mondta: a negyedik negyedévben kissé növekedhet a német gazdaság, de a még mindig megoldatlan Brexittel kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magasfokú az üzleti vezetők között.

A legfrissebb hírek szerint egyébként várhatóan rugalmas 3 hónapos halasztást adnak majd az EU-tagállamok az Egyesült Királyságnak, amely egyébként december 12-én előrehozott választásokat tartana, ha annak kiírásába az ellenzék is belemenne (kétharmados többség kell a kiíráshoz, ami nincs meg a Johnson-kormánynak). Jelen állás szerint 2020 január végéig lehetnek tagok a britek, vagy ha előbb sikerül ratifikálni a kilépési szerződést brit oldalon, akkor még január előtt megszűnne a tagságuk és vele együtt a fenti felmérésben is említett jókora bizonytalanság is enyhülhetne.

Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images