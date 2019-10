Leleplezték új terveiket a dinamikusan bővülő magánklinika alapítói

Az egyik legdinamikusabban fejlődő magánegészségügyi intézmény, az Emineo Magánkórház alapító-tulajdonosaival, Dr. Knoll Zsolttal és Dr. Börzsei-Knoll Veronikával a hazai privát szektor helyzetéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélgettünk. Véleményük szerint a magánegészségügyi piac robbanásszerűen fejlődik, szakmai szabályozása, gazdasági feltételeinek megteremtése és fenntartása, illetve a tiszta piaci viszonyok kialakítása a következő két év legnagyobb kihívása.

Börzsei-Knoll Veronika ott lesz a Portfolio Private Health Forum november 6-i konferenciájának első panelbeszélgetésében, ahol a magánintézmények vezérei fejtik ki véleményüket.

Bővül, alakul a magánegészségügyi szolgáltatók piaca, ahol többfajta működtetésre és finanszírozásra látunk példát. Hova sorolja magát az Emineo ezen a területen? Milyen szakmai protokollok határozzák meg a működésének feltételeit?

Knoll Zsolt: A piaci szereplőket valóban több csoportba lehet sorolni. Vannak azok, amelyek magánintézménynek nevezik magukat, de a finanszírozásuk jórészt az államtól érkezik, éppen ezért ezek vegyes finanszírozású cégek, illetve vannak a tisztán magánforrásból működő privát intézmények. Ugyanakkor működés szempontjából az állami intézmények mellett a járóbeteg ellátásra koncentráló, illetve a specifikusan magánegészségügyi szolgáltatók is léteznek a hazai piacon. A járóbeteg ellátásban számolni kell a lakásrendelőkkel, amelyekre szerintem szintén jogos a kereslet, hiszen bizonyos szolgáltatások ott tudnak jól működni. Az Emineo Magánkórház ezek alapján egy tisztán privát finanszírozású, mozgásszervi profilú magán intézmény. A beteg ugyanakkor - bármelyik kategóriáról is van szó - egyre inkább elvárja a minőségbiztosítási rendszereket az intézményektől. Azt tudja, hogy az állami szektorban minőségellátási protokollok alapján szervezik a működést, azonban a privát egészségügyben ez nem így megy.

Börzsei-Knoll Veronika: Egy egységes rendelet alapján szakmailag mindenkinek ugyanazoknak a minimum feltételeknek kellene megfelelnie, legyen az állami, vagy magán szereplő. Éppen ezért vitatkozom a lakásrendelők hosszú távú létjogosultságával. Nagy kihívást jelent ugyanis például az, hogy milyen technikai feltételeknek kell megfelelni akár a járó-, akár a fekvőbeteg-ellátásnak. Gyakran visszatérő kérdés az, hogy ezekből mit tudnak teljesíteni a lakásrendelők és éppen ezért kérdés, hosszabb távon mennyire tudják felvenni a versenyt azokkal a magánintézményekkel, amelyeknek sokkal fejlettebb a technikai háttere is. Ha ugyanis a páciensnek fizetnie kell, akkor magasabb minőséget vár el. Az elvárásokba pedig éppúgy bele kell venni a gyógyítás színvonalát, mint a diagnosztikai eszközparkot. Egyre fontosabb szempont az, hogy ugyanott tudjon igénybe venni röntgen, vagy ultrahang szolgáltatást. Ez az oka annak, hogy a betegek egyre inkább a nagyobb egységeket keresik.

Mit gondolnak, a kormányzati döntéshozóknak milyen lehetőségeik vannak, hogy a magánegészségügy megerősödhessen és színvonala fejlődhessen?

Knoll Zsolt: Ha kialakul az egységes szabályozás, és a magánintézmények is átláthatóak, szakmailag magas színvonalúak lesznek, a betegbiztonság szempontjából pedig legalább olyan minőségűek, mint az állami egészségügy, akkor a magán és a piaci szereplő egymással versenyző lesz, a betegekért harcol majd a jövőben.

Ebben a helyzetben a co-payment rendszer bevezetése is logikus lépés lenne.

Egy ilyen környezetben egy magánszolgáltató úgy tud kitűnni, hogy olyan beavatkozásokat hoz be, amelyek nincsenek az államiban. A jövő szempontjából ezt várom, de idealista vagyok.

Egyre több a piaci résztvevő a magánegészségügyi szektorban. Mit tapasztalnak, ez a folyamat megnehezítette a munkaerő szerzését, vagy megtartását?

Börzsei-Knoll Veronika: Orvost még nem tudtak tőlünk elcsábítani, bár biztosak vagyunk benne, hogy voltak próbálkozások. Vannak ugyanis olyan intézmények, ahol magasabb díjazást ígérnek, mi ugyanakkor nem szeretnénk belemenni egy, a profitábilis működést veszélyeztető, egymásra licitáló helyzetbe.

Maradva a magánegészségügy működését nehezítő tényezőknél, mennyiben befolyásolja az Emineo számait a forint árfolyamváltozása?

Börzsei-Knoll Veronika: Hogy csak közvetlen hatást említsek, az ingatlan bérleti díja euróban van.

Knoll Zsolt: Az általunk használt nagy értékű implantátumok esetében egyelőre a kereskedő cég átvállalja az árfolyamkockázatot. Előbb-utóbb azonban ők is áthárítják ránk, mi pedig a betegekre leszünk kénytelenek.

Akkor térjünk is át a legutóbbi számokra, hogyan értékelik az Emineo elmúlt másfél évét?

Börzsei-Knoll Veronika: Tavaly áprilisban költöztünk át a korábbi székhelyünkről, a Nádorliget utcából, ahol a baleseti- és a járóbeteg ellátás, illetve a rehabilitációs részlegünk működött. A műtéti háttérrel kibővült Emineo Magánkórház nagy beruházást igényelt részünkről. Büszkék vagyunk arra, hogy mindezek ellenére is

pozitív eredménnyel zárjuk a 2019-es évet, a forgalom pedig, a tavalyihoz képest idén megduplázódott.

Ugyanakkor a kereslet bővülését és a kihasználtsági számokat látva úgy döntöttünk, lépünk egyet. Eddig az irodaház földszinti része volt a miénk, most az első emeleten bővítjük a járóbeteg-részleget.

Mik szerepelnek a terveikben, merre szeretnék még a szolgáltatásaikat fejleszteni?

Börzsei-Knoll Veronika: Határozott terveink vannak a mozgásszervi specialista szerepkör minél szélesebb ellátására, emiatt

elindítjuk például a gyermektraumatológiát is, ugyanakkor fejleszteni szeretnénk az általános sebészeti profilt is.

Knoll Zsolt: Jövő év elején a gyermektraumatológia fekvőbeteg-ellátás elindításával és az időskorú csípőtáji törések ellátásával elsők leszünk az egész országban a magánegészségügyben, akik ezt a feladatot felvállalják. A társadalom utóbbi problémát combnyaktörésként ismeri. A gyerekek és az idősek esetében is a legújabb technológiát alkalmazzuk majd, ezzel is kitűnve a többi piaci résztvevő közül. A gyerekeknél felszívódó, belső rögzítő eszközöket használunk, az időseknél pedig olyan műtéti technikákat és olyan implantátumokat (protéziseket) alkalmazunk, amelyek jóvoltából minél hamarabb lábra tudnak állni. Így ők kisebb traumaként élik meg, ami velük történt. Ezeket a lépéseket minden állami, közfinanszírozott kórházban is igyekeznek megtenni, de ők vagy nehezebben reagálnak, vagy nehezebben tudják kialakítani ezeknek a feltételeit.

Ezek szerint a magánpiac megérett az ilyen ellátásokra is?

Knoll Zsolt: Így van. Azt kell látni, hogy a magyar átlagpopulációban sajnos 70 év felett ez egy életmentő beavatkozás. Nem maga a műtét, hanem az utána következő gyors rehabilitáció, amely az idős embereket viszonylag rövid időn belül lábra tudja állítani. Európában ráadásul ma már ez az elfogadott gyakorlat.

Ezek a beavatkozások nem olcsók, ha zsebből fizeti az ügyfél. Mégis melyek azok a szempontok, amelyek miatt mégis kifizeti az összeget és nem az állami ellátást veszi igénybe?

Knoll Zsolt: Ha egy aktív munkavállaló szülőjével történik valami, akkor neki - hacsak átmenetileg is -, de félre kell tennie mindent és gondoskodnia kell a szerettéről, ez pedig nem kevés pénzbe kerül. Ha a magánellátásra nemet mondana, akkor az ápolást kellene megszerveznie, ami szintén pluszköltségekkel jár. Olyan eszközöket használunk, amelyek minőségben a legmagasabb szintet képviselik és amelyekkel igazolhatóan a legjobb a rehabilitáció. Ehhez nyilván szükség van a legmodernebb műtéti technológiára is, amelyre a mi intézményi hátterünk alkalmas. Nem olcsó, de ebben nincs kompromisszum. Visszacsatolva korábbi kérdésére, talán ez az egyik oka annak, hogy tőlünk nem mennek el az orvosok.

Börzsei-Knoll Veronika: A mi intézetünk attól különleges, hogy egy protézisbeültetést kapott idős nő a harmadik nap elhagyja a kórházat és önellátóvá válik. Nincs szükség emiatt 0-24 órás felügyeletet biztosítani neki, a családnak elég megszerveznie, például a bevásárlást, vagy a takarítást.

Knoll Zsolt: Sőt azt is érdemes kiemelni, hogy a varratszedésre a legtöbben már segédeszköz nélkül jönnek. A beavatkozás előnye hetekben mérhető, ennek pedig szintén ára van.

Az imént arról esett szó, hogy miben szeretne előre lépni az Emineo Magánkórház. Ugyanakkor nyíltan kommunikálják, hogy a baleseti ügyeletük ellenére nem minden sérülést képesek ellátni, vagy akár operálni. Ez változhat a közeljövőben?

Knoll Zsolt: Bizonyos sérülés ellátására, operálására, az elvárt intenzív háttér miatt még jó ideig nem leszünk alkalmasak. Ugyanakkor sokszor megbélyegeznek bennünket, hogy a privát egészségügy csak kiszemezi a könnyen gyógyítható beteget.

Arról azonban ilyen kritikák esetén senki nem beszél, hogy ha az állami kórházba betolnak egy olyan beteget, akit azonnal el kellene látni, mert annyira súlyos a sérülése, akkor mi a tervezhető és alacsonyabb rizikójú beteget megoperáljuk és rehabilitáljuk. Ezzel pedig segítjük az állami ellátást és tehermentesítjük a rendszert.

Börzsei-Knoll Veronika: Olyan magánkórház vagyunk, amelyik nem csukja be az ajtót négy órakor, bár más privát szolgáltatók sokszor ezt az egyszerűbb utat választják. A mi célunk az, hogy miközben szélesítjük a spektrumot, növeljük az általános rendelkezésre állást az ortopéd és traumatológiai eseteknél és

egész napos nyitva tartással biztosítjuk a folyamatos elérhetőség feltételeit.

Fotók: Szekeres Máté