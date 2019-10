Trump szorításában jöhet a Fed újabb dobása

A piaci árazások alapján szinte biztosra vehető, hogy a Fed szerda este újabb 25 bázisponttal csökkenti majd az alapkamatot. Emellett egyre több helyen jelennek meg a harmadik negyedéves növekedési adatok, számunkra kulcsfontosságú lesz, hogyan teljesített az eurózóna gazdasága, de az amerikai növekedésre is érdemes lesz figyelni.

Amilyen unalmasan indul a hét, annyira belelendülünk majd később. Az első említésre méltó esemény kedd reggel lesz, amikor a KSH közli majd a friss munkanélküliségi adatokat, emellett még a keddi nap is majdnem üres lesz, csak a szokásos rövid kincstárjegy-aukció került be a naptárunkba.

Szerdán aztán berobban a hét, alig győzzük sorolni az eseményeket. És nem elsősorban a magyar keresetek statisztikájára gondolunk, ami reggel érkezik, sokkal izgalmasabbnak ígérkezik a francia gazdasági növekedés és a német infláció adata. Délután pedig az Egyesült Államokban közlik majd a harmadik negyedéves növekedés előzetes adatát, ami szintén piacmozgató lehet, hiszen a Fed egyik fő érve a kamatcsökkentések mellett éppen az volt, hogy nőttek a lassulással kapcsolatos kockázatok. És ha már a Fed: az amerikai jegybank szerda este magyar idő szerint hétkor közli legfrissebb kamatdöntésének eredményét. Az időpont talán meglepő, hiszen általában egy órával később érkezik a kamatdöntés, azonban a vasárnapi óraátállítás után néhány hétig megint „előrébb kerül” minden Amerikában egy órával, amíg ők is átállnak majd a téli időszámításra. Természetesen bárhogy is dönt majd a Fed, biztosan tart utána sajtótájékoztatót Jerome Powell. A piac egyébként péntek délután több mint 90 százalékos esélyt adott az újabb 25 bázispontos kamatvágásra. Vagyis nagyon valószínű, hogy tovább lazít majd az amerikai jegybank miután szeptemberben az EKB is lépett, Donald Trump pedig folyamatosan még támogatóbb monetáris politikát követel a jegybanktól.

A hét második felére sem marad itthon sok izgalom, csütörtökön a külkereskedelem részletes számait közli a KSH. Közben viszont hajnalban a kínai beszerzési menedzserindexre és a japán kamatdöntésre is érdemes lehet fél szemmel figyelni. Délelőtt pedig az Eurostat közli az előzetes GDP-adatokat, melyekben még nem lesznek tagállamokra lebontott statisztikák, csak az eurózóna és az EU28 átfogó növekedését ismerhetjük meg, persze ez sem mellékes magyar szempontból.

Pénteken a világ nagy részén a Mindenszentek miatt nem lesz tőzsdei kereskedés, így a naptár sem tartalmaz sok izgalmas eseményt. Az amerikai munkaerőpiaci statisztikára azért érdemes lehet figyelni, hiszen a Fed kamatpolitikájának egyik sarokköve is a foglalkoztatottság.