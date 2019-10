Adóemelést tervez a kormány

Nem csak a cukros, hanem az édesítőszerrel ízesített terméekere is kivetné a chipsadót a kormány - írja a Népszava. Az ok, hogy az édes ízre való rászoktatás hosszabb távon szintén rosszat tesz az egészségnek.

A kormány elégedett a népegészségügyi termékadóval, ezért a teherrel sújtott termékkör bővítésére készül - értesült a Népszava.

A csak édesítőszerrel édesített termékek adóterhe harmada lehet majd cukrosnak.

Az ilyen italok után literenként 5 forint adót kell majd fizetni, a szörpökre 80 forint teher kerül. A lekvárok esetében kilónként 200 forint lehet a többletteher.

A gyümölcsleveknél a tervek szerint az adómentesség határát 25% gyümölcstartalomról 75%-ra emelik.

Szintén adó sújtaná a 8%-nál kisebb rosttartalmú reggelizőpelyheket, valamint a cukrozott magvakat és gyümölcsöket.

A magas zsírtartalmú pattogatott kukorica és zöldségchips szintén drágulhat.

Azok az energiaitalok, amelyek eddig a taurin elhagyásával kerülték meg az adózást, ezentúl a koffein vagy más élénkítőszer felhasználása esetén is adókötelesek lesznek: literenként 100 forint a teher.

A Portfolio már a nyáron kiszúrta, hogy jövőre a kormány minden eddiginél magasabb összegben számít a népegészségügyi termékadóra. A 35%-os NETA-bevétel növekedését látva már akkor is adóemelést lehetett sejteni, azonban a Pénzügyminisztérium szerint a bevételi terv emelését elsősorban a magasabb fogyasztás indokolta.

Ugyanakkor a tavasszal Brüsszelnek elküldött konvergenciaprogramban a tervek között ez a mondat szerepelt:

Az egészségre káros termékek fogyasztását terhelő adók emelése.

A népegészségügyi termékadót 2011-ben vezette be a kormány a bizonyítottan egészségi kockázatot jelentő ételeknél és italoknál, de az adóköteles italok körébe tartozik a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is a legutóbbi kiterjesztés óta. A NETA 700-800 vállalkozást érint, és az 50 legnagyobb gyártó fizeti be a 90 százalékát.A Magyar Nemzeti Bank szakértői nemrégiben megjelent szakértői írásunkban összefoglalóan megállapították, hogy

különadó bevezetése után már az első évben kedvezőek voltak a tapasztalatok.

A NETA sikeresen módosította a fogyasztói és gyártói szokásokat, amit a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (korábban OEFI) 2013-as elemzése is alátámaszt. A felmérés alapján a gyártók 40 százaléka módosított a receptúráján; 30 százalékuk teljesen eltávolította a káros összetevőt és 70 százalékuk csökkentette annak mennyiségét. A NETA köteles termékek forgalma 27 százalékkal csökkent, átlagos áruk pedig 29 százalékkal emelkedett. Ezen belül az édességekre fordított háztartási kiadások esetében is megfigyelhető ez a tendencia. A cukros termékekre költött lakossági kiadások reálértéken már a bevezetés évében csökkentek, ami a következő évben is folytatódott. Ezután azonban a kiadások a háztartási reáljövedelmek dinamikus növekedésével, valamint a háztartások fogyasztásának emelkedésével az édességekre fordított kiadások is bővülni kezdtek. Hasonló trendek voltak megfigyelhetők a fogyasztási mutatókban. A cukros termékek (cukor, gyümölcslevek, szénsavas üdítőitalok) egy főre jutó fogyasztása a NETA kivetését követően visszaesett, de később lassú emelkedésnek indult.