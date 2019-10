Aggódhat a Lidl és az Aldi a Tesco dobása miatt - Tízezreket spórolhatnak a vásárlók az új kártyájukkal

A Tesco hatalmas dobásra készül annak érdekében, hogy végre megtörje a Lidl és az Aldi térhódítását az Egyesült Királyságban. A vezető kiskereskedelmi láncok közül elsőként indítanak útjára egy olyan hűségprogramot, amelynek köszönhetően a vásárlóik jelentős összeget takaríthatnak meg havonta.

Nagyon nehéz helyzetben vannak a meghatározó kiskereskedelmi láncok az Egyesült Királyságban, a Tesco, az Asda és a Morrisons folyamatosan veszít piaci részesedéséből a német diszkontláncokkal szemben - írja a Reuters beszámolójában.

A Lidl és az Aldi erősödése a Tescót különösen érzékenyen érinti. A piacvezető kiskereskedelmi lánc piaci pozíciójának megerősítése érdekében még saját diszkontláncot is indított Jack’s néven bő egy évvel ezelőtt annak érdekében, hogy véget vessen a németek térhódításának. A terv azonban finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amely szerepet játszhat abban, hogy a vállalat most egy újabb dobással próbálkozik.

A Tesco a meghatározó kiskereskedelmi láncok közül elsőként indít útjára egy olyan hűségprogramot, amelynek köszönhetően jelentős összegeket takaríthatnak meg a vásárlóik havonta. Jövő péntektől mintegy 19 millió Clubcard-tulajdonosnak lesz lehetősége arra, hogy 7,99 fontos (durván 3045 forint) havidíjért kiváltsa a Clubcard Plust, amely többek között 10 százalékos kedvezményt biztosít számukra havi kétszer a szupermarketekben történő vásárláskor. Az elképzelések szerint a havi kétszeri vásárlás felső értékhatára 200 font (durván 76 200 forint) lesz, vagyis azok a vásárlók, akik ezt ki is használják, összesen 40 fontot (durván 15 240 forintot) takaríthatnak meg majd havonta.

A Clubcard Plus nem csak a havi kétszeri vásárlás során biztosít majd kedvezményeket a tulajdonosának, a Tesco sajátmárkás termékeiből és különböző szolgáltatások árából is kaphatnak majd engedményeket a vásárlók.

Nagyon nehéz helyzetben a Tesco

Nem véletlenül döntött a Tesco menedzsmentje az új Clubcard Plus elindítása mellett, nagy szükségük lenne végre egy olyan hatékony megoldásra, amellyel meg tudnák őrizni saját piacukat, illetve amellyel érdemben vissza tudnák szorítani a német riválisok, az Aldi és a Lidl folyamatos térhódítását.

A Tesco ugyanis szép lassan veszít teret az Egyesült Királyságban, míg a németek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a teljes piacból. A piacvezető kiskereskedelmi vállalat részesedése a legfrissebb statisztikák szerint 27 százalékot tett ki, míg az Aldi és a Lidl együttes piaci részesedése mostanra meghaladta a 14 százalékot.