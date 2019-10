Kiszivárgott: hozzányúlhat a kórházi ágyak számához a kormány

Kétszázzal csökkenhet a traumatológiai ágyak száma a kormány átalakítási tervei nyomán.

A Népszava információi szerint a múlt héten bejelentett támogatás mellett a kormány arról is döntött, hogy kevesebb kórházi ágy jut a traumatológusoknak. Kásler Miklós tárcavezető múlt héten jelentette be, hogy idén és jövőre is emelkedik a traumatológiai ellátás díjait finanszírozó állami támogatás.

A lap úgy tudja, hogy az EMMI miniszter hétfőn magához kérette az országos intézetek vezetőit is. A találkozón azt is elmondta, hogy

készül a struktúra átalakítása, részletek még nem ismertek, de lesz „kórházi ágyszám korrekció.”

Példaként hozta fel a miniszter, hogy az országban jelenleg 140 helyen zajlik kemoterápiás kezelés, miközben – szerinte – ennek a fele is elegendő lenne. Hasonló centralizációra számíthat az érsebészet is, ahol újra fogalmazzák az ellátóhelyek kompetenciáit is, és centrumokba szervezik a legbonyolultabb esetek ellátását.

A traumatológusok esetében konkrét számokról ír az újság: országosan 200 traumatológia ággyal lesz kevesebb a mostani 2706-nál, a fővárosban üzemelő 676 baleseti sebészeti ágyból 638 marad. A kiszivárgott hírek szerint a két trauma centrum közül a Szent János kórház veszít tíz, a Péterfy Baleseti Központja pedig 28 ágyat.