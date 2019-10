Miről beszélget Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor?

Október 29-én Szergej Lavrov orosz külügyminiszter látogat Magyarországra, majd október 30-án Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke is Budapestre érkezik. Orbán Viktor miniszterelnök – az előzetes tájékoztatások alapján – Magyarország jövőbeni gázellátásáról, a paksi atomerő bővítéséről, valamint klímaügyekről is tárgyalhat Putyinnal – írja az InfoStart. A fővárosban több helyen is terelés és forgalomkorlátozás várható október 30-ig.