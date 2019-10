Kivárna a Fed, kérdés, mit szól ehhez Trump

Közben a szakértők ízekre szedik a közleményt és Powell szavait, a nap legfontosabb mondata szerintük a következő: "Úgy látjuk, hogy a jelenlegi monetáris politika megfelelő egészen addig, amíg a beérkező információk alátámasztják a várakozásainkat a mérsékelt gazdasági növekedésről, az erős munkaerőpiacról és arról, hogy az infláció közeledik a 2 százalékos célhoz".

Ez arra utal, hogy a Fed adatvezérelt üzemmódba vált, csak akkor lazít tovább, ha jelentős eltérést lát a jelenlegi pályához képest.

Here's the key sentence from the opening statement: "We see the current stance of monetary policy as likely to remain appropriate as long as incoming information about the economy remains broadly consistent with our outlook of moderate economic growth, a strong labor market, and inflation near our symmetric 2 percent objective."