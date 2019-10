Lehet, hogy mégis lesz USA-Kína megállapodás

Szerdán veszélybe került az előzetes USA-Kína megegyezés, ami az első fejezetét jelentette volna a kereskedelmi megállapodásoknak. Az elmaradt APEC találkozón írták volna alá a megállapodást, amin Donald Trump és Hszi Csinping is részt vett volna.

Csütörtökön viszont a kételyek oldása végett az amerikai elnök újból Twitteren közölte, hogy nincs miért aggódni, mert a kínai féllel együtt közösen dolgoznak azon, hogy máshol aláírják a megállapodást még az esedékes amerikai vámemelés előtt.

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!